Voluntários franceses viajam à Ucrânia para participar de combates contra a Rússia

Como ajudar os ucranianos? Essa é a pergunta que muitos franceses se fazem em um momento em que a Rússia intensifica os ataques na Ucrânia. Enquanto vários cidadãos participam de manifestações e outros organizam coletas de remédios e alimentos, alguns vão ainda mais longe. Voluntários resolveram atender ao apelo do presidente da Ucrânia e estão deixando a França para participar diretamente dos combates contra as forças russas.

Marine de La Moissonnière, da RFI

Por enquanto, é impossível dizem quantas pessoas já deixaram a França para lutar junto ao exército ucraniano. No Facebook, o grupo "Franceses Voluntários na Ucrânia" reúne mais de 3.100 membros e organiza viagens de carro ou em vans.

Recentemente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu que estrangeiros viajassem ao país para apoiar seu exército. No entanto, os interessados precisam chegar à Ucrânia por conta própria, uma iniciativa nada simples.

Entre os candidatos franceses, há muitos ex-militares, como Olivier Lengagne, de 49 anos, que vive perto de Mans, no noroeste. Ele serviu às Forças Armadas da França durante vários anos, antes de se tornar tatuador. Na noite desta terça-feira (1°) ele viajará de ônibus até a Polônia, onde um amigo militar vai encontrá-lo em Cracóvia.

No entanto, esse pai de família não conhece a Ucrânia e nunca viajou ao país com o qual jamais teve alguma relação ou interesse particular. Mas o francês está determinado e quer ajudar o povo ucraniano. "É preciso defender essa nação, sobretudo sua liberdade de expressão e de viver como eles têm vontade", diz à RFI.

Putin: uma ameaça à Europa

"Não estou indo para lá com o objetivo de assassinar pessoas", justifica Olivier. No entanto, segundo ele, é preciso criar "uma barreira" contra o presidente russo, Vladimir Putin, que considera como uma ameaça à Europa.

"Aqui na França, as pessoas ao meu redor continuam vivendo normalmente. Eles vão ao bar, fazem suas compras, enquanto esse monte de gente não tem culpa de nada e está morrendo na Ucrânia, fugindo de seu próprio país", aponta. "Isso pode acontecer aqui. Quem vai parar Putin, se ninguém fizer nada?", pergunta.

Olivier teme que o conflito avance pela Europa e chegue à França. "Hoje é na Ucrânia. Amanhã, talvez, será na Polônia e depois em outros países. Se ninguém se mexer, Putin vai continuar sua ofensiva", reitera.

A decisão trouxe consequências sérias para a vida do tatuador: sua companheira rompeu a relação quando soube dos planos. Mas Olivier não pensa em voltar atrás, e se emociona ao falar sobre jovens ucranianos de 18 anos obrigados a se apresentar às Forças Armadas. "São os homens que devem combater, não os meninos", diz.

"Pronto para morrer"

Outros voluntários, como Thibault, de 19 anos, têm pouca ou nenhuma experiência militar, mas acreditam que podem ajudar a Ucrânia a se defender. Originário da região da Borgonha, no centro-leste, o jovem serviu três meses às Forças Armadas da França. Ele viajará na sexta-feira (4), com um outro francês que encontrou na redes sociais, "pronto para morrer".

Ver o sofrimento das crianças e das famílias ucranianas em reportagens na TV francesa foi o que o mais motivou. "Nunca atirei em uma pessoa, então estou um pouco apreensivo. Acredito que tudo vai dar certo, mas vai ser um pouco complicado", reitera.

Apenas uma condição pode fazê-lo mudar de ideia, conta o jovem à RFI. "Se eles lançarem uma ofensiva com bombas nucleares, o melhor será ir embora. Neste caso, não poderemos fazer mais nada", afirma.

Tanto Thibault quanto Olivier viajarão sem armas, proibidas na travessia de fronteiras. Na mochila, eles levam suas fardas, botas militares, lanternas, alimentos e água. Eles acreditam que ao chegar à Ucrânia receberão das autoridades equipamentos, armamentos e coletes à prova de balas.

O Ministério das Relações Exteriores da França prefere não fazer nenhum comentário sobre essa iniciativa voluntária. O governo francês se limita a afirmar que a Ucrânia é considerada uma zona de alto risco para onde as viagens são desaconselhadas neste momento.

