Passaporte vacinal deixa de ser obrigatório na França em 14 de março

O documento, que atesta que o seu portador foi vacinado ou que foi contaminado com o vírus da Covid-19, será solicitado em estabelecimentos de saúde, como hospitais e casas de repouso.

A partir de 14 de março, o uso de máscaras de proteção deixa de ser obrigatório na França. O acessório será exigido, apenas, dentro dos transportes coletivos. O passaporte vacinal, que é solicitado para entrar em cinemas, teatros e restaurantes, também será abolido.

O documento que atesta que o seu portador foi vacinado ou que foi contaminado, recentemente, com o vírus da Covid-19, será solicitado apenas em estabelecimentos de saúde, como hospitais e casas de repouso para idosos.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, disse que essa flexibilização das medidas sanitárias só foi possível graças aos esforços de toda a população. “A situação está melhorando graças aos nossos esforços coletivos, graças às medidas que tomamos, e estão reunidas as condições para uma nova fase de flexibilização das restrições”, justificou o chefe do governo. "A partir de segunda-feira (14), suspenderemos a aplicação do passaporte vacinal onde quer que seja", anunciou Jean Castex em entrevista ao canal TF1.

Depois do pico epidêmico da quinta onda da Covid-19, atingido no fim de janeiro, os casos positivos continuam caindo em todo o país, assim como as hospitalizações.

A onda de inverno da Covid-19 está em declínio, há várias semanas. O número de novas infecções na França passou de 70.000 diárias, na semana passada, para 53.000, esta semana. Em média, ao longo de sete dias, o número de novos casos era de 53.152, na noite de quarta-feira (2), contra mais de 70.000, há uma semana.

A pressão também diminuiu nos hospitais, onde 2.329 pessoas estão em cuidados intensivos.

Outro indicativo observado pelo governo é a taxa de reprodução do vírus, que deve estar inferior à 1 para que seja possível o relaxamento das medidas, conforme critérios fixados pelo ministro da Saúde francês, Olivier Verán. Atualmente, a taxa é de 0,63.

Duas medidas, porém, continuam em vigor, reforçou Jean Castex. "O uso de máscara é obrigatório no transporte público de passageiros, devido à lotação", disse o primeiro-ministro. Além disso, o passaporte vacinal continuará valendo para os "estabelecimentos de saúde, lares de idosos, estabelecimentos de acolhimento de pessoas com deficiência, particularmente fragilizadas", bem como a "obrigação de vacinação se aplica aos cuidadores" dessas pessoas, esclareceu o primeiro-ministro francês.

Na segunda-feira (28), a França já havia abolido o uso de máscaras de proteção facial contra a Covid-19 em alguns locais fechados, como museus, cinemas, teatros e restaurantes.

