Imprensa francesa questiona se Macron pode fazer campanha e tratar da guerra na Ucrânia ao mesmo tempo

A imprensa francesa desta sexta-feira (4) repercute a confirmação da candidatura de Emmanuel Macron à reeleição. Seguindo a tradição, o presidente publicou uma carta aos franceses em jornais regionais do país, “colocando fim ao suspense”, escreve o Libération. Os diários lembram que a campanha do presidente será monopolizada pela guerra na Ucrânia.

Macron pediu a confiança dos eleitores para um segundo mandato nas eleições de 10 e 24 de abril. “Eu sou candidato para criar com vocês, frente aos desafios do século, uma resposta francesa e europeia singular”, escreveu o chefe de Estado, citado por Libé. O jornal destaca que o próprio presidente admite que “não poderá levar a campanha como gostaria, em razão do contexto”.

O jornal Le Parisien traz na capa uma foto de Macron, de página inteira, e destaca a agenda do presidente em campanha: um primeiro compromisso, na segunda-feira (7), na região de Paris, e outro em Marselha, no sul da França, no dia 12.

“A campanha eleitoral impõe para o candidato a presidente uma equação complexa: como manter uma agenda de campanha enquanto é monopolizado pela gestão de um conflito mundial?” questiona o Le Parisien.

Porém, a crise entre Moscou e Kiev “poderia ser o catalisador mais eficaz” da campanha, aposta o Le Figaro. O assunto estará na agenda de uma cúpula entre os chefes de Estado e de Governo dos 27 países da União Europeia, nos dias 10 e 11 de março, em Versalhes, da qual Emmanuel Macron participará como presidente, escreve o diário.

"Preparar o futuro"

O Le Figaro escolheu dar destaque à frase em que Emmanuel Macron diz querer “preparar o futuro de nossos filhos e netos”, observando que todos já esperavam a candidatura do presidente, só não sabiam como ela seria divulgada.

Ao que tudo indica, o primeiro-ministro Jean Castex, já estava a par do anúncio. Ele foi recebido na manhã de quinta-feira (3), “uma forma de lhe confiar simbolicamente as chaves da gestão do país”, durante o período de campanha, aponta o texto.

Macron escolheu “não aparecer no palco, em um comício, diante de milhares de simpatizantes inflamados agitando bandeiras e gritando o seu nome. No atual contexto internacional, não pegaria bem para sua imagem”, afirma o diário.

“A escola do futuro”, “energia” e “reforma das aposentadorias” são alguns eixos que o candidato Macron poderá seguir na campanha, aposta o Le Figaro.

Diminuição de impostos

O jornal econômico Les Echos destaca que o “candidato Emmanuel Macron se compromete a diminuir impostos que pesam sobre o trabalho e a produção”. E é na condição desta reconquista produtiva, através do trabalho, que ele espera "preservar e melhorar o nosso modelo social", completa o diário.

"Não há independência sem força econômica", insiste aquele que propõe "trabalhar mais". O que para o jornal indica o clima para uma reforma previdenciária.

Assumindo a postura do “presidente que protege”, ao mesmo tempo que "tenta oferecer perspectivas”, Emmanuel Macron garante, neste período conturbado, “querer defender os nossos valores face às perturbações do mundo", destaca o Les Echos.

