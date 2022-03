No trem com refugiados ucranianos: “depois de oito dias viajando, não consigo nem pensar no futuro”

"Depois de oito dias viajando, nem consigo mais pensar. Acho que quando a gente chegar e se acalmar, poderemos pensar no que fazer no futuro.” Na quarta-feira passada, a auxiliar administrativa Anna, 36 anos, deixou a cidade de Zaporizhia, na Ucrânia, na véspera de a central nuclear local, a maior da Europa, ser atingida por disparos russos. A RFI a encontrou ao lado da filha, de 6 anos, a bordo de um trem no qual dezenas de refugiados seguiam de Paris rumo à Espanha.

Por Lúcia Müzell, da RFI

Quase todos eram mulheres com crianças, levando consigo os poucos pertences que permite uma viagem longa e incerta como essa. Cansadas, mas não abatidas, as refugiadas sentem alívio por finalmente se aproximarem do destino final.

Anna conta que as incessantes sirenes de alerta levaram as mulheres da família a partir – os homens devem permanecer na Ucrânia e ficarem à disposição das Forças Armadas para combater os russos. Ela, a filha, a cunhada e a sobrinha, de 8 anos, pegaram um trem em direção a Livov, na fronteira com a Polônia, uma das principais rotas de partida do país.

“O trem andava devagar e no escuro para não se transformar em alvo. Não víamos nada, só seguíamos em frente”, relembra.

Refugiados ucranianos lotam vagão em trem de Paris para a Espanha, nesta quarta-feira (9). © Lúcia Müzell/ RFI

“É a minha primeira viagem para o exterior”

Algumas poltronas atrás, a jovem estudante Sofia, 20 anos, relata ter feito o mesmo trajeto de Anna: Varsóvia, na Polônia, Berlim (Alemanha) e Paris (França), antes da etapa final, até Girona. A Espanha concentra uma das maiores comunidades ucranianas na Europa e é onde as refugiadas planejam encontrar abrigo junto a familiares instalados no país.

“É a minha primeira viagem para o exterior. Para a minha mãe também. É inacreditável”, afirma Sofia, entre sorrisos, apesar do drama. "Não falamos espanhol, só um pouco de inglês e de alemão, mas vamos ter que dar um jeito. Ouvir as sirenes era assustador. Nós não sabíamos o que estava por acontecer. Ver as pessoas deixando Kiev me aterrorizou”, afirma.

Durante o trajeto, a acolhida dos europeus surpreendeu. Comida, medicamentos, passagens – tudo que precisam, estão conseguindo. “Não sei como a gente faria se não fosse assim”, diz Anna.

As consequências da guerra na Ucrânia se espalham pelo continente europeu. Mais de 2 milhões de ucranianos já deixaram o país e buscam refúgio nos países da União Europeia.

Na Espanha, Sofia ficará hospedada na casa da avó, na Costa Brava espanhola. Para ela, que dava aulas de dança na pequena cidade de Ternopil, “é estranho” pensar que agora é uma refugiada.

"Quero voltar para casa de qualquer jeito, porque tenho meu namorado, meus amigos, a minha vida estão lá”, ressaltou. "Acho que [Vladimir] Putin perdeu a cabeça. É como se ele não soubesse o impacto disso tudo para o resto do mundo. Nossos filhos pais, filhos, amigos estão morrendo em campo porque querem salvar o nosso país.”

Homens ficam para combater

Sofia deixou o pai e o namorado para trás; Anna, o marido e pai da sua única filha. Mas isso, neste momento, não parecia ser a maior das preocupações das duas. "Os homens não podem deixar o país agora. Eles precisam ficar para salvar a nossa terra, e eles não estão com medo”, afirmou Sofia. "Putin não esperava que o nosso exército e o nosso povo fossem tão fortes”, comenta. “Os homens querem participar. Eles estão determinados, não estão com medo”, complementa Anna. “Até agora não conseguimos acreditar que tudo tenha sido tão rápido. Em um dia, bum!”

