Rainha da Inglaterra cancela sua primeira grande aparição pública em meses

A Rainha Elizabeth II discursando no Parlamento Britânico, em Westminster, em 11 de maio de 2021.

A Rainha Elizabeth II anunciou nesta sexta-feira (11) que não vai assistir à missa tradicional na Abadia de Westminster, em Londres, na segunda-feira (14). O evento, que celebra o Commonwealth, marcaria sua primeira grande aparição pública após meses de doença, três semanas após contrair Covid, a apenas três meses das celebrações previstas para seu jubileu de platina - ou seja, 70 anos comandando a Coroa inglesa.

Espera-se a participação, na segunda-feira (14), de cerca de 1.500 pessoas como parte do tradicional Dia Anual da Commonwealth, data à qual a soberana, que faz 96 anos em abril, é muito apegada.

"A Rainha pediu ao Príncipe de Gales para representar Sua Majestade no serviço da Commonwealth na Abadia de Westminster na segunda-feira", disse o Palácio de Buckingham em uma declaração oficial, mas não disse o motivo do cancelamento.

As aparições da Rainha têm sido raras há meses. Depois de passar uma noite no hospital em outubro para "exames preliminares", sobre os quais nenhum detalhe foi revelado, Elizabeth II, que celebrou seu 70º aniversário à frente da Coroa inglesa em fevereiro, limitou-se a "tarefas leves" no Castelo de Windsor, a conselho de seus médicos.

O cancelamento anunciado nesta sexta-feira certamente pode reacender perguntas sobre sua saúde e acontece perto de uma recepção diplomática no dia 2 de março, que seria seu primeiro grande compromisso desde outubro de 2021.

A Rainha também deve comparecer a uma cerimônia memorial para o Príncipe Philip, seu marido que morreu em abril passado, na Abadia de Westminster, em 29 de março.

Estóica

O palácio havia anunciado em 20 de fevereiro que ela havia contraído Covid, falando de "sintomas leves". Ainda estóica, a soberana, visivelmente mais frágil nos últimos meses, retomou desde então algumas atividades leves, acolhendo um punhado de embaixadores por videoconferência no Castelo de Windsor, onde vive desde a pandemia.

Seu filho, o príncipe Charles, disse no início de março que a monarca mais velha do mundo estava "muito melhor agora ". Em 7 de março, Elizabeth recebeu pessoalmente o primeiro-ministro Justin Trudeau, que ela conhece desde que era criança.

"Ela estava tão perspicaz como sempre e muito interessada no que estava acontecendo", disse o premiê canadense após o encontro, cujas fotos mostravam uma rainha relaxada e sorridente.

Mas a cerimônia anual do Dia da Commonwealth na segunda-feira à tarde, que seria transmitida ao vivo pela televisão, acontece em uma escala diferente, com a presença de 1.500 pessoas, incluindo o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, uma série de políticos, embaixadores e dignitários da Commonwealth, e vários membros da família real, incluindo o príncipe Charles, herdeiro da Coroa.

A Rainha é muito ligada à Commonwealth, uma associação de 54 países, incluindo 15 reinos dos quais ela é a soberana.

Pela primeira vez, uma bengala

Conhecida por sua saúde robusta, ela foi vista pela primeira vez usando uma bengala em 12 de outubro. Após sua breve hospitalização, ela cancelou vários compromissos, incluindo uma viagem para a conferência climática da COP 26 em Glasgow, em novembro. O palácio explicou então que ela tinha dores nas costas, o que levou a outro cancelamento de última hora alguns dias depois.

A soberana confiou no mês passado que ela tinha problemas de mobilidade. "Como você pode ver, eu não consigo me mover", disse ela, apontando para sua perna esquerda quando recebeu dois militares.

O serviço em Westminster - com um desfile de bandeiras e uma peça musical especialmente composta para seus 70 anos de reinado - não ocorreu no ano passado por causa da pandemia de Covid.

Em março de 2020, no início da pandemia, esta cerimônia foi o último compromisso oficial do príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle, antes do casal se mudar para a Califórnia, liberando-se de seus compromissos reais.

A atmosfera foi descrita como fria entre o casal e o Príncipe William - irmão do príncipe Harry - e sua esposa Kate.

Quatro dias de festividades estão planejados em junho para celebrar o jubileu de platina de Elizabeth II, com um desfile militar em Londres, piqueniques gigantescos, uma reencenação histórica de seu reinado de 70 anos, e um concerto no Palácio de Buckingham.

(Com informações da AFP)

