Rússia exige pagamento em rublo por gás exportado para a Europa: Berlim fala em "quebra de contrato"

Enquanto a guerra continua no front, com o bombardeamento de cidades ucranianas pelas forças russas, as hostilidades seguem, também, no campo econômico. Nesta quarta-feira (23), em resposta às sanções ocidentais, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que Moscou exigirá, a partir de agora, pagamento em rublos do gás que vende para "países hostis", incluindo a União Europeia (UE).

"Tomei a decisão de aplicar um conjunto de medidas para exigir o pagamento em rublos pelo nosso gás fornecido a países hostis", disse o presidente russo, em uma reunião do governo, durante a qual explicou que se tratava de uma reação ao congelamento de ativos russos por parte dos países ocidentais.

Putin também insinuou que outras exportações russas serão afetadas. "Está claro que entregar nossas mercadorias à UE e receber dólares, euros e outras moedas não faz mais sentido para nós", disse Putin.

O líder russo pediu ao Banco Central e ao governo que adotem, no prazo de uma semana, o novo sistema, que deve ser "claro, transparente" e implica "a aquisição de rublos no mercado cambial russo".

Os países ocidentais congelaram quase US$ 300 bilhões de reservas russas no exterior: um "roubo", afirmou, nesta quarta-feira, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

A presidência ucraniana, por sua vez, denunciou uma "guerra econômica" levada a cabo por Moscou para "fortalecer o rublo", enquanto pediu um embargo de petróleo europeu.

Dependência europeia

Até agora, os hidrocarbonetos russos foram poupados das duras sanções ocidentais contra a Rússia. Washington decretou um embargo ao petróleo e gás russos. Mas esses produtos continuam a ser entregues na Europa, altamente dependente dos combustíveis russos, e o primeiro mercado para Moscou. No entanto, a UE também está considerando um embargo ao petróleo russo.

"Sem os hidrocarbonetos russos, se as sanções forem impostas, os mercados de petróleo e gás entrarão em colapso", disse Alexander Novak, vice-primeiro-ministro russo de Energia, antecipando aumentos de preços sem precedentes. Após o anúncio de Putin, Novak afirmou que "devemos avançar mais ativamente para negociar em moedas nacionais", consideradas "mais confiáveis" do que dólar ou euro.

É "uma decisão histórica", saudou Viacheslav Volodin, presidente da Duma, o Parlamento russo.

Há pelo menos dez anos, Moscou trabalha para diminuir a participação do dólar em sua economia, a fim de reduzir sua vulnerabilidade a sanções.

Em março de 2019, a gigante russa de gás pública Gazprom anunciou a sua primeira venda de gás em rublos para uma empresa europeia.

Essa decisão sustentará o rublo no longo prazo?

O anúncio de Putin teve efeito imediato na cotação da moeda russa, que registrou valorização diante do euro e do dólar, depois de uma forte queda que vinha sendo vista desde o dia 24 de fevereiro, data do início da invasão russa na Ucrânia.

Timothy Ash, analista da Blue Bay Asset, acha "difícil" ver algo positivo no rublo. Putin está "essencialmente tentando fazer com que os países ocidentais que sancionaram o Banco Central da Rússia lidem com isso”, completa, acrescentando que a medida “só complicará as transações com a Rússia para fornecimento de energia e acelerará a diversificação de fornecedores".

Porém, "como costuma acontecer com Putin, é difícil saber qual é o alvo principal" dessas medidas, diz Craig Erlam, analista da Oanda.

"Quebra de contrato"

A Alemanha foi o primeiro país europeu a reagir à medida, considerada por Berlim como "quebra de contrato". "Agora vamos discutir com nossos parceiros europeus para decidir como responder a essa demanda", disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, em entrevista coletiva.

A Alemanha é particularmente dependente do gás russo, que representa cerca de 55% das importações do país dessa matéria-prima. Berlim, no entanto, procura reduzir rapidamente a sua dependência por meio de outros fornecedores.

Além disso, o governo alemão irá acelerar a construção de terminais de GNL com vista à importação de gás natural liquefeito. O país acaba de assinar um acordo com o Catar, grande exportador de GNL, para um "fornecimento de longo prazo". As negociações aconteceram durante visita de Habeck ao país do Golfo, no último fim de semana.

(Com informações da AFP)

