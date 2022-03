Mais da metade das crianças ucranianas deixaram suas casas após o início da guerra, diz Unicef

O fundo da ONU pela infância alertou nesta quinta-feira (24) que mais da metade das crianças da Ucrânia tiveram que fugir de suas casas devido aos combates iniciados em 24 de fevereiro. O Unicef estima que 4,3 milhões de crianças ucranianas estão nessa situação, de uma população infantil total de 7,5 milhões.

Em um comunicado, a entidade informou que, entre as crianças deslocadas, 1,8 milhão atravessaram a fronteira para buscar refúgio nos países vizinhos e 2,5 milhões permanecem dentro da Ucrânia. "A guerra provocou um dos maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial", afirmou a diretora-geral do Unicef, Catherine Russell.

"É uma triste realidade que corre o risco de ter consequências duradouras para as próximas gerações. A segurança das crianças, seu bem-estar e o acesso aos serviços essenciais estão ameaçados por uma violência horrível e ininterrupta", acrescentou.

Ao menos 81 crianças morreram na guerra e 108 ficaram feridas, de acordo com os dados publicados na quarta-feira (23) pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que admite que os números provavelmente são inferiores à realidade.

Destruição de infraestruturas civis

O conflito também teve consequências devastadoras nas infraestruturas civis e no acesso a serviços básicos: 1,4 milhão de pessoas não têm mais água potável no país. Neste contexto, mais de 450 mil bebês com entre 6 e 23 meses de vida precisam de uma ajuda alimentar complementar, indicou o Unicef.

Além disso, a agência das Nações Unidas já observou um atraso na cobertura vacinal infantil de rotina, como rubéola e poliomielite, e teme que essa situação leve ao surgimento de epidemias, particularmente nos locais onde a população está se refugiando, às centenas, para escapar dos bombardeios.

“Em apenas algumas semanas, a guerra provocou uma devastação para as crianças da Ucrânia”, observou Russell. “As crianças têm uma necessidade urgente de paz e proteção. Elas precisam ter seus direitos garantidos. O Unicef continua a pedir um cessar-fogo imediato e a proteção das crianças, inclusive nos hospitais, nas escolas e prédios abrigando civis, que não devem jamais ser atacados”, ressaltou.

Ajuda humanitária

A entidade tem levado ajuda humanitária aos menores na Ucrânia e países vizinhos. Na Ucrânia, foram entregues materiais médicos a 49 hospitais em nove regiões, incluindo Kiev, Kharkiv, Dnipro e Lviv, além de água e artigos de higiene em refúgios de civis.

Nas próximas semanas, a organização planeja começar a realizar transferências de dinheiro vivo para as famílias mais vulneráveis e criar espaços adaptados às crianças em diversos lugares do país. O acesso “seguro, rápido e sem entraves” aos locais mais atingidos, entretanto, continua “muito difícil”, disse a diretora-geral do Unicef.

