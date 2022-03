Rússia anuncia ter utilizado mísseis de cruzeiro em ataque a Lviv, na Ucrânia

A arma foi usada para atingir alvos militares em Lviv, no oeste ucraniano, neste sábado (26), anunciou neste domingo (27) o Ministério da Defesa russo. No ataque, as forças russas atingiram um depósito de combustível utilizado pelas forças ucranianas perto da cidade e uma fábrica usada para o conserto de sistemas antiaéreos, estações de radar e acessórios para blindados. Cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo o Ministério da Defesa russo, "as Forças Armadas mantêm as ações ofensivas que integram sua operação militar especial". No mesmo comunicado, a Rússia também anunciou ter utilizado mísseis de longa distância para destruir um arsenal de mísseis S-300 e sistemas antiaéreos, perto de Kyiv, além de ter destruído drones.

Moscou ainda afirmou que foguetes do tipo Kalibr destruíram um depósito de armas e munições na região de Jytomyr, no oeste de Kiev, em 25 de março, e atingiu um depósito de combustível na cidade de Mykolaïv, no sul.

Em um boletim divulgado neste domingo, as Forças Armadas ucranianas afirmam que obtiveram o recuo das forças russas em sete ataques nas regiões de Donetsk e Louhansk e oito tanques russos foram destruídos.

Cerca de um mês após a invasão à Ucrânia, as tropas russas não obtiveram os avanços esperados, não tomaram o controle de nenhuma cidade importante e atingem cada vez mais civis. O prefeito de Chernigov, no norte, alertou que as tropas russas apertaram o cerco, e agora é praticamente impossível retirar civis e feridos da cidade, localizada a 120 km de Kiev.

Posições das tropas russas neste sábado. © Infographie FMM

A ofensiva agora deverá se concentrar na "libertação" de Donbass, no leste do país, já parcialmente dominado por grupos separatistas pró-Moscou. A nova orientação se deve ao fato de "os principais objetivos da primeira fase da operação terem sido alcançados" e "a capacidade de combate das forças ucranianas ter sido reduzida de maneira significativa".

O governo ucraniano afirmou ter reconquistado Trostianets, cidade próxima à fronteira com a Rússia e uma das primeiras a cair nas mãos dos russos quando a invasão começou. Em Kharkiv, autoridades relataram 44 ataques de artilharia e 140 ataques com foguetes em um único dia. Os russos também enfrentam uma contra-ofensiva em Kherson, a única cidade importante capturada até agora.

Imagem de Chernoby, obtida por satélite, em 10 de março. AFP - -

AIEA se preocupa com Chernobyl

As forças russas, por sua vez, tomaram o controle de Slavutich, onde vivem os funcionários da usina nuclear de Chernobyl, e detiveram rapidamente seu prefeito Yuri Fomichev. A Agência Internacional de Energia Atômica reiterou, neste domingo, sua preocupação em relação à segurança da usina nuclear, tomada no dia 24 de fevereiro, dia da invasão à Ucrânia.

A AIEA teme que os trabalhadores que gerenciam as operações cotidianas em Chernobyl e os dejetos radioativos tenham dificuldade em voltar para casa e descansar. O risco de erro humano cresce neste contexto.

Refugiados aguardam na estação de Przemysl, na Polônia, em 24 de março, AP - Sergei Grits

Refugiados

Desde o início da invasão russa, mais de 10 milhões de ucranianos (em torno de 25% da população) abandonaram suas casas, e 3,7 milhões deixaram o país.

Cerca de 2,2 milhões foram para a Polônia, segundo dados das autoridades ucranianas e da ONU. Após uma conversa com refugiados ucranianos em Varsóvia, Biden chamou Putin de "açougueiro" e afirmou que ele "não pode permanecer no poder". O presidente americano considerou "um fracasso estratégico" a invasão à Ucrânia, que resiste há mais de um mês ao cerco e aos bombardeios ordenados pelo presidente russo.

