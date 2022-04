"Para que serve a ONU?", pergunta Volodymyr Zelensky no Conselho de Segurança

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirige ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) por vídeoconferência. Em 5 de abril de 2022, na cidade de Nova York. © Spencer Platt/Getty Images/AFP

Texto por: Maria Paula Carvalho 4 min

Em discurso por videoconferência ao Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), reunido nesta terça-feira (5), em Nova York, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pressionou os demais países a agirem para conter as “atrocidades” cometidas pelo “maior criminoso do planeta”, disse ele, em referência ao russo Vladimir Putin. “Para que serve a ONU se não for para garantir a paz?”, perguntou Zelensky diante dos representantes dos países que formam a ONU.