EUA anunciam ajuda de US$ 100 milhões à Ucrânia após denúncias de crimes de guerra

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou nesta terça-feira (5) o envio de mais US$ 100 milhões em ajuda militar à Ucrânia, após relatos de assassinatos, tortura e outros abusos cometidos por forças russas invasoras na cidade de Bucha, perto de Kiev, e outras regiões.

Publicidade Leia mais

O secretário de Estado americano destacou, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (6), a necessidade urgente na Ucrânia "de sistemas de blindagem adicionais". Blinken acrescentou que "o mundo ficou chocado e horrorizado com as atrocidades cometidas pelas forças russas em Bucha e em toda a Ucrânia".

"O que vimos em Bucha não é um ato isolado de uma unidade solitária. É uma campanha deliberada para matar, torturar, estuprar, cometer atrocidades", declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

Em um outro comunicado, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os ucranianos têm usado "mísseis portáteis de forma muito eficaz para defender seu país", mas precisam dos sistemas adicionais mencionados por Blinken. Em 1º de abril, o Pentágono anunciou mais US$ 300 milhões em assistência militar.

De acordo com Kirby, a última parcela de ajuda militar dos EUA atingiu "mais de US$ 1,7 milhão desde o início da invasão premeditada e não provocada da Rússia, em 24 de fevereiro", o que totaliza mais de US$ 2,4 milhões desde o início do mandato do presidente americano, Joe Biden.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta terça-feira (5) ao Conselho de Segurança da ONU que acabe com os "crimes de guerra" contra civis ucranianos cometidos por tropas russas, que estariam preparando uma nova ofensiva no leste e sul do país.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirige ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) por vídeoconferência. Em 5 de abril de 2022, na cidade de Nova York. © Spencer Platt/Getty Images/AFP

O presidente ucraniano pediu que o Conselho de Segurança exclua a Rússia, um de seus cinco membros permanentes, e defendeu uma reforma do sistema de Nações Unidas para que "o direito ao veto não signifique direito a morrer".

Imagens de satélite divulgadas na segunda-feira (4) pela empresa americana Maxar Technologies parecem desmentir as afirmações russas de que os cadáveres com trajes civis foram colocados nas ruas após a saída das tropas.

"As imagens de alta resolução corroboram vídeos e fotografias recentes das redes sociais revelando a presença de corpos espalhados nas ruas e abandonados há semanas", afirmou a empresa. Apesar de impactantes, as imagens, entretanto, raramente contam "como provas determinantes", disse Philip Grant, diretor da ONG Trial, especializada na luta contra a impunidade relacionada a crimes contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional investiga, desde 3 de março, uma denúncia de supostos crimes de guerra neste conflito.

A Rússia nega participação no massacre de civis e garante que as imagens mostradas são "montagens" da Ucrânia. O chanceler russo, Serguei Lavrov, considerou as denúncias uma "provocação aberta e falsa, que serve para encontrar um pretexto para dificultar as negociações de paz".

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que a UE está ajudando a recolher as provas para responsabilizar a Rússia por massacres ocorridos em Bucha, perto de Kiev, e outras cidades ucranianas. REUTERS - YVES HERMAN

Novas sanções

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) preparam novas sanções contra a Rússia para forçar o presidente, Vladimir Putin, a colocar um fim à invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.

A nova bateria de sanções da UE incluirá limitações às importações de "petróleo e carvão" russos, anunciou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian. "É claramente necessário aumentar ainda mais nossa pressão", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, declarou nesta quarta-feira (6) que a UE deverá tomar, "mais cedo ou mais tarde" decisões sobre sanções envolvendo o petróleo e o gás russos. Ele denunciou "os crimes contra a humanidade" perpretados em Bucha e outras cidades ucranianas, durante uma sessão no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Corpo de civil com as mãos amarradas achado perto de Bucha, em Kiev. AP - Efrem Lukatsky

"Expressamos nossa indignação diante de crimes contra a humanidade, contra civis inocentes em Bucha e inúmeras outras cidades. Essa é uma prova a mais que a brutalidade russa contra os ucranianos não tem limites", declarou. "Não é uma operação especial. São crimes de guerra", insistiu, lembrando que a UE está ajudando a recolher as provas, para que os "responsáveis se apresentem diante da Justiça."

Os Estados Unidos já começaram a impedir que Moscou pague suas dívidas com fundos armazenados no sistema financeiro americano. Agora, "a Rússia deve escolher entre esgotar suas reservas restantes em dólar, buscar novas receitas ou dar calote", declarou um porta-voz do Departamento do Tesouro americano.

Além disso, os Estados Unidos, em coordenação com a UE e o G7 de economias avançadas, proibirão a partir de quarta-feira "qualquer novo investimento" na Rússia. França, Alemanha, Itália, Espanha, Dinamarca, Suécia e Eslovênia expulsaram dezenas de diplomatas russos nos últimos dias e a UE declarou "persona non grata" vários membros da representação da Rússia na UE, por "atividades contrárias" ao seu status de diplomatas.

Moscou retirou nos últimos dias suas forças de Kiev e disse que concentrará os ataques na região do Donbass, incluindo Mariupol. REUTERS - SERHII NUZHNENKO

Avanço no leste

"Nas próximas semanas, esperamos um avanço russo no leste e no sul da Ucrânia para tentar tomar o controle de todo o Donbass", informou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. Isso permitiria à Rússia criar "uma continuidade territorial com a Crimeia", a península ucraniana ocupada e anexada pela Rússia em 2014, completou.

Os civis tentam deixar o local antes da ofensiva. Centenas de mulheres, crianças e idosos esperam, desde o fim de semana, para deixar a região por trens, a partir da estação de Kramatorsk, a capital regional desde 2014 da área controlada pela Ucrânia.

A cidade registrou, na madrugada desta terça-feira (5), fortes bombardeios que destruíram uma escola localizada ao lado de uma delegacia de polícia. Nesta região do leste da Ucrânia, uma das cidades mais castigadas é Mariupol, assediada desde o fim de fevereiro pelas tropas russas.

"A situação vai além de uma catástrofe humanitária, porque há mais de trinta dias as pessoas não têm calefação, água, nada", declarou o prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko. O exército russo informou, nesta terça-feira, ter abatido dois helicópteros ucranianos que tentavam evacuar os líderes de um batalhão nacionalista envolvido na defesa do porto estratégico do Mar de Azov.

Outras partes do país, começando por Kiev, seguem em alerta. Durante a madrugada, as sirenes foram ativadas na capital e em outras grandes cidades como Odessa (sul) e Kharkiv (nordeste). Em Lviv, a principal cidade do oeste, também foram ouvidas sirenes de alarme, e explosões foram registradas na cidade de Radekhiv, a cerca de 70 quilômetros de distância, segundo uma autoridade local.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro