"Crianças vivem aqui": em Mariupol, moradores seguem isolados do mundo há mais de um mês

Mulheres e crianças no chão de um hospital de Mariupol, no sul da Ucrânia, em 11 de março de 2022. AP - Evgeniy Maloletka

Texto por: RFI 3 min

Os ataques das forças russas continuam no porto de Mariupol, no sul da Ucrânia e uma grande parte da cidade está sob o controle de separatistas. A RFI foi até o local e conversou com moradores.