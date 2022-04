Paris convoca embaixador russo após tuíte “indecente” sobre massacre em Bucha

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, voltou a convocar o embaixador russo em Paris, Alexei Meshkov, nesta quinta-feira (7) após a publicação de um tuíte considerado "indecente" sobre os abusos cometidos na cidade ucraniana de Bucha.

A embaixada da Rússia em Paris divulgou uma mensagem intitulada "set de filmagem". O conteúdo, que já foi removido das redes sociais, mostrava uma foto de uma multidão de jornalistas em uma suposta rua em Bucha. O texto sugeria que os assassinatos de civis teriam sido encenados.

"Diante da indecência e da provocação da comunicação da Embaixada da Rússia na França sobre os abusos de Bucha, decidi convocar nesta manhã o embaixador russo ", Alexei Meshkov, escreveu no Twitter o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian.

De acordo com a Embaixada da Rússia, durante a reunião na manhã desta quinta-feira, foram abordadas outras questões além da mensagem no Twitter. O embaixador russo, por sua vez, "chamou a atenção para as provocações e atos de vandalismo contra as representações diplomáticas russas na França".

Segundo a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, os restos mortais de 410 civis foram encontrados em Bucha e outros territórios da região de Kiev, recentemente recuperados das tropas russas. As imagens chocaram o mundo.

Moscou negou o assassinato de civis na cidade. Apesar das fotos e das imagens de corpos espalhados pelas ruas, alguns com sinais de tortura, o Kremlin e o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disseram que se tratava de "falsificações" e de "encenação" para a imprensa.

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, considera os meios de comunicação ocidentais "cúmplices" nesta "falsificação". De acordo com ela, o lado ucraniano executou civis nesta cidade ou transportou corpos para o local para simular um massacre.

Caricatura já havia irritado a França

Esta não é a primeira vez que uma mensagem publicada pela diplomacia russa desagrada o governo francês. Em 25 de março, o embaixador russo já havia sido convocado pelas autoridades francesas após a publicação de uma caricatura na conta oficial do Twitter da embaixada da Rússia em Paris.

A charge, retirada do ar logo em seguida, mostrava uma cena dos europeus submissos ao Tio Sam. No desenho, os Estados Unidos e a União Europeia injetam, as palavras SARS-Cov-2, a OTAN, "russofobia" ou "neonazismo", escritas dentro de uma seringa, em um corpo doente que representa a Europa.

"Nós nos esforçamos para manter um canal exigente de diálogo com a Rússia", mas essas "ações são inadequadas", declarou na época a diplomacia francesa, em meio à crise entre a Rússia e o Ocidente, provocada pela ofensiva de Moscou na Ucrânia.

Como muitas outras capitais europeias, a França também anunciou, na segunda-feira (4) a expulsão de 35 diplomatas russos cujas atividades são consideradas "contrárias aos seus interesses".

(Com informações da AFP)

