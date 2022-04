Bomba da Segunda Guerra Mundial mata homem na República Tcheca

Bombas da Segunda Guerra, que explodiram ou não, são achadas com frequência em várias cidades da Europa, incluindo Praga, onde as tropas de Hitler entraram em 1939.

Uma bomba que data da Segunda Guerra Mundial matou um homem e feriu outro nesta sexta-feira (8) em Ostrava, uma cidade situada no leste da República Tcheca

Segundo a mídia local, um homem de 49 anos morreu e outro sofreu um leve ferimento na cabeça. A polícia retirou cerca de 50 pessoas que se encontravam em casas localizadas em um raio de 300 metros.

O artefato explodiu durante uma reforma que estava sendo realizada no local, de acordo com informações divulgadas pela polícia, que publicou uma mensagem no Twitter. "Podemos confirmar que a explosão foi causada por munições da Segunda Guerra Mundial", diz o tuíte.

A vítima teria confundindo a bomba com um cano de esgoto. "Ele utilizou uma afiadora angular para cortar o metal e a bomba explodiu", explicou a polícia, que também publicou um vídeo com imagens do trabalho dos legistas.

As munições da Segunda Guerra Mundial são encontradas com frequência no nordeste da República Tcheca, onde o Exército russo passou em 1945.

No ano passado, a polícia retirou em duas ocasiões mais de 1.000 pessoas de Ostrava após encontrar uma bomba que ainda não havia explodido.

Kriminalisté pracují s verzí, že muž si mohl zřejmě myslet, ze se jedná o staré kanalizační potrubí. Na likvidaci kovového materiálu použil rozbrušovačku a došlo k explozi. pic.twitter.com/s8pKnmem5g — Policie ČR (@PolicieCZ) April 8, 2022

Bombas são encontradas com frequência na Europa

Bombas utilizadas ou deixadas pelas tropas durante a Segunda Guerra são encontradas com frequência na Europa. Em 2018, o aeroporto de Londres, que fica dentro da capital britânica, foi fechado após a descoberta de um artefato, que foi desativado pela Marinha.

Milhares de bombas caíram em Londres durante a ofensiva realizada pela Luftwaffe, força aérea alemã de Hitler, entre setembro de 1940 e maio de 1941. A capital britânica foi atacada mais de 50 dias seguidos.

(Com informações da AFP)

