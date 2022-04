Europa busca alternativas ao gás russo, mas projetos podem levar anos

Esta foto do arquivo, tirada em 23 de fevereiro de 2021, mostra uma vista geral do local de construção de um cais de 200 metros de comprimento em Houstrup Strand, perto de Noerre Nebel, Jutland, Dinamarca, onde o gasoduto do Mar Báltico estava planejado para ser implantado.

Projetos de terminais de gás natural líquido no norte da Alemanha, na Finlândia ou na França, passando por possíveis novas vias na Espanha ou no leste do Mediterrâneo. A Europa procura de todas as maneiras se emancipar do gás russo, objetivo que deve levar anos para se concretizar, de acordo com especialistas.

Em Middelfart, na ilha dinamarquesa de Fionie, as obras do gasoduto Baltic Pipe foram retomadas no mês passado, para finalizar os quase 900 km que ligam a Noruega à Polônia.

“O objetivo é ter gás no sistema dinamarquês, mas sobretudo ajudar o sistema de gás de nossos bons vizinhos e amigos poloneses”, diz Soren Juul Larsen, responsável pelo projeto do operador dinamarquês de infraestruturas energéticas Energinet.

A construção tinha sido suspensa durante nove meses devido a temores de um grande impacto ambiental, principalmente sobre as espécies locais de roedores e morcegos. Mas apenas uma semana após a invasão da Ucrânia, a autoridade ambiental da Dinamarca liberou as obras.

“Nós esperávamos que fosse aprovado logo, mas claro, a guerra fez com que a questão ficasse mais urgente”, constata Trine Villumsen Berling, pesquisadora do Instituto de estudos internacionais.

O projeto, parcialmente construído sob o mar, nasceu há quase 20 anos e começou a ser realizado em 2018. Agora, o gasoduto deve começar a funcionar em outubro, e estar totalmente operacional em 1º de janeiro de 2023.

“Nós estamos realmente em cooperação com todas as entidades envolvidas para acelerar e fazer tudo o que podemos para cumprir o prazo”, garante Juul Larsen.

Com uma capacidade de transporte anual de 10 bilhões de m3 de gás, o gasoduto deve garantir metade do consumo da Polônia. O país anunciou, há três anos, que seu longo contrato com o fornecedor russo Gazprom chegaria ao fim em 2022.

Abastecimento complexo

Mas o abastecimento do continente europeu em gás é complexo. O que representa uma boa notícia para Varsóvia, pode complicar o fornecimento para o resto da Europa. O projeto deve ajudar a Polônia, mas poderia levar à diminuição das exportações de gás norueguês para Reino Unido e Alemanha.

A Noruega, segundo fornecedor de gás da Europa depois da Rússia, opera no máximo de suas capacidades. As reservas da Holanda e do Reino Unido estão em declínio e a Rússia se tornou um país a evitar. Isso levou a Europa a buscar gás mais longe, nos Estados Unidos, Qatar ou mesmo na África.

Mas a importação do recurso necessita a construção de terminais pesados ou, no mínimo, de unidades flutuantes de estocagem e de regaseificação, já que o gás importado chega em estado líquido.

Com o abandono do gasoduto Nord Stream 2, com origem na Rússia, a Alemanha relançou em modo emergencial três projetos de instalação de terminais de gás, antes considerados como não prioritários. Um deles poderia ficar pronto para o inverno de 2023-2024, os dois outros somente em 2026.

A Finlândia, associada à Estônia, anunciou na quinta-feira (7) um projeto de aluguel de um navio terminal de importação, enquanto os três países bálticos anunciaram ter deixado de importar gás russo desde 1º de abril.

No sul da Europa, Espanha e Portugal defendem uma via de abastecimento alternativa. O porto de Sines, o maior de Portugal, planeja dobrar a capacidade de seu terminal de gás em menos de dois anos.

Ligada por gasoduto à Argélia e dotada de vastos terminais de gás, a Espanha poderia representar uma opção. Mas isso exige importantes obras para melhorar as conexões com o resto da União Europeia, passando pela França.

Outra via que também foi relançada: conectar à Europa o gás do leste do Mediterrâneo, descoberto em massa há 20 anos nas águas de Israel e do Chipre.

