Ucrânia e EUA afirmam que intenso ataque russo em Donbass está prestes a começar

Enquanto as tropas russas continuam o cerco a Mariupol, no sul da Ucrânia, a tensão sobe na região de Donbass, no leste. Segundo autoridades ucranianas e americanas, uma imensa ofensiva será lançada em breve nesta que é considerada a região primordial para Moscou tomar o controle.

"O inimigo quase terminou os preparativos para a invasão do leste. O ataque ocorrerá em pouco tempo", advertiu o porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia, Oleksandre Motouzianik. No local, principalmente em cidades que fazem fronteira com a Rússia, tropas ucranianas e separatistas pró-russos combatem desde 2014.

No Facebook, o exército ucraniano indicou que o exército russo prevê ofensivas em localidades como Popasna e Kurakhove para "tomar a totalidade da região de Donetsk", uma das províncias do Donbass. Em Washington, uma fonte do Pentágono confirmou que as forças da Rússia estão se preparando também nas proximidades da cidade de Izium.

"A batalha em Donetsk e Lugansk é um momento crucial da guerra", declarou Andriï Yermak, o chefe do gabinete do presidente russo, Volodymyr Zelesnky, no Telegram.

Na mesma linha, o governador ucraniano de Lugansk, Serguii Gaidai, disse que o cenário de devastação e violência de Mariupol, no sul, pode se repetir no leste. "A batalha por Donbass vai durar vários dias, durante os quais nossas cidades poderão ser completamente destruídas", publicou ele, no Facebook.

Gaidai voltou a fazer um novo apelo para que os moradores deixem urgentemente a região. Segundo as autoridades locais, a maioria dos civis vem obedecendo as recomendações.

As cidades do leste da Ucrânia se esvaziaram rapidamente nos últimos dias, na iminência dos ataques. Ao menos outros seis trens devem sair hoje de Lugansk e Donetsk, transportando cidadãos para outras áreas mais seguras.

Putin quer "garantir a segurança da Rússia" e salvar ucranianos

Em visita a Vostochny, no leste da Rússia, o presidente Vladimir Putin saudou, nesta terça-feira (12), a luta "corajosa, profissional e eficaz" dos soldados que "participam da operação militar especial no Donbass". Segundo ele, essa ofensiva é necessária e inevitável para "garantir a segurança da Rússia", diante de uma Ucrânia "que começou a ser transformada em um reduto anti-Rússia, para cultivar o nacionalismo e o neonazismo".

Citado pelas agências estatais de notícias da Rússia, o presidente afirmou que o exército irá "atingir seus nobres objetivos". Putin também declarou que a operação tem como meta principal "salvar" a população do leste da Ucrânia. "Está claro que não tínhamos outra escolha. Essa foi a boa decisão", disse.

Especialistas acreditam que, face à inesperada resistência dos ucranianos, Putin quer obter uma vitória a todo custo no leste. O fim dos ataques na região do Donbass já teria até um prazo: dia 9 de maio, quando um imenso desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, lembra o triunfo soviético sobre as tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial.

