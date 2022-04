Grupo contra vacinas e restrições sanitárias planejava ataques e sequestros na Alemanha

A justiça alemã anunciou nesta quinta-feira (14) a prisão de quatro membros de uma rede de extrema direita do movimento antivacinas e opositores das regras anticovid, que planejavam "ataques violentos" na Alemanha e sequestros de "figuras públicas". O popular ministro da Saúde, o social-democrata Karl Lauterbach, estava entre seus alvos, apurou a AFP com uma fonte ministerial.

O grupo se articulava por um aplicativo de mensagens sob o nome de "Patriotas Unidos" e tinha como objetivo destruir "o sistema democrático alemão", disseram a promotoria pública de Koblenz e a polícia da Renânia-Palatinado, em um comunicado conjunto.

Os suspeitos, detidos no dia anterior durante uma operação de buscas, planejavam atacar as redes elétricas para provocar "uma queda de energia de longa duração em todo o território" – o que criaria, na opinião deles, as condições para uma "guerra civil".

As autoridades investigavam o grupo, seus fundadores e apoiadores em várias partes do país desde outubro de 2021.

Durante a operação de quarta-feira, as autoridades apreenderam armas de fogo e munições, barras de ouro e moedas de prata, cédulas de dinheiro em valor superior a € 10 mil, além de celulares, certificados falsos de vacinação contra a Covid-19 e até documentos sobre os planos para derrubar o Estado.

As autoridades visavam cinco suspeitos, todos alemães e com idades entre 41 e 55 anos. Mas até o momento, quatro foram presos, disse o comunicado.

Extrema direita mais perigosa que terrorismo islâmico

As operações policiais contra grupos radicais do movimento contrário às restrições sanitárias têm sido recorrentes no país, colocando a violência de extrema direita no topo das ameaças à ordem pública, à frente do risco de terrorismo islâmico.

Os opositores às medidas contra a Covid-19 tiveram forte mobilização na Alemanha desde o início da pandemia. Eles atuam em grupos do Telegram que fazem ameaças contra políticos ou durante manifestações.

O assassinato, em junho de 2019, de Walter Lübcke, um parlamentar do partido conservador que defendia a política de acolhimento de migrantes da ex-chanceler Angela Merkel, também teve o efeito de um choque elétrico no país. Lübcke foi morto por um ativista neonazista.

No início de abril, as autoridades alemãs realizaram uma grande operação nos círculos terroristas de extrema direita, como parte de uma investigação mais ampla, envolvendo a polícia e os serviços de inteligência militar desde 2019. Quatro suspeitos do grupo "Knockout 51" foram presos na época.

As investigações em andamento também visam o grupo de extrema direita "Atomwaffen Division Deutschland", o ramo alemão do movimento neonazista americano. Na quarta-feira, a promotoria federal anunciou a acusação de um jovem simpatizante alemão desse movimento, suspeito de querer desencadear "uma guerra de raças" na Alemanha por meio de ataques com explosivos e armas de fogo.

Com informações da AFP

