Guerra na Ucrânia: Rússia bloqueia site da RFI no país

O site da Rádio França Internacional (RFI) está entre as fontes de informação que foram bloqueadas oficialmente pelo órgão russo regulador de telecomunicações no país, o Roskomnadzor. A RFI confirmou nesta sexta-feira (15) que a sua página não estava mais acessível na Rússia sem o uso de uma rede privada de Internet (VPN).

Publicidade Leia mais

Em um texto publicado no site, a RFI explica que o Roskomnadzor "não especificou o motivo do bloqueio, indicando apenas ter respondido a um pedido do Gabinete do Procurador-Geral da Rússia".

“Desde o início da ofensiva russa, em 24 de fevereiro, os sites da RFI fornecem cobertura 24 horas por dia dos acontecimentos na Ucrânia", em cerca de quinze idiomas, incluindo o russo, afirma a rádio.

Financiada pelo estado francês, a RFI tem dezenas de correspondentes em todo o mundo, bem como um serviço em russo baseado na França. A RFI é especialmente conhecida por sua cobertura da África.

Desde a ofensiva russa na Ucrânia, as autoridades de Moscou intensificaram a pressão sobre os meios de comunicação independentes e críticos do Kremlin no país.

No início de março, a Rússia promulgou uma lei impondo uma pena de prisão de até 15 anos para quem divulgasse "informação falsa" sobre a ofensiva russa na Ucrânia, manobra que Moscou descreve como uma "operação militar especial".

Nas últimas semanas, as autoridades restringiram ou bloquearam o acesso a dezenas de sites e meios de comunicação russos e estrangeiros, incluindo a rede britânica BBC e várias redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

(Com informações da APF e RFI)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro