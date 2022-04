Após recusar uso do termo "genocídio", Macron é convidado por Zelensky para viajar à Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (e), ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em 9 de dezembro de 2019. Aurelien Morissard/IP3 - Aurelien Morissard

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou ter convidado Emmanuel Macron para visitar a Ucrânia e conferir que as forças russas estão cometendo um "genocídio" no país. Na semana passada, o chefe de Estado francês se recusou a utilizar o termo para classificar as atrocidades no leste europeu.