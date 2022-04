Guerra na Ucrânia: economistas pedem mais vigilância sobre dinheiro de oligarcas russos

Empresários russos, como Roman Abramovich, presidente do clube de futebol Chelsea, está na mira de um grupo de economistas que propõe um registro global de ativos financeiros. REUTERS - Andrew Winning REUTERS - Andrew Winning

Um grupo de economistas renomados quer aumentar a pressão sobre a Rússia para forçar a interrupção da ofensiva na Ucrânia. Entre eles, estão os franceses Gabriel Zucman, Thomas Piketty, autor do best seller "O Capital no Século XXI", e o americano ganhador do Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz. Nesta terça-feira (19), eles escreveram para os líderes do G20 pedindo-lhes para fazer algo a respeito do dinheiro escondido dos oligarcas russos, que já são alvo de sanções internacionais.