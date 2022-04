“Podemos estar vivendo nossos últimos dias, nossas últimas horas", dizem combatentes em Mariupol

Vista da fábrica Azovstal em Mariupol, em 19 de abril de 2022. Esta área industrial foi alvo de bombardeio pesado das tropas russas. © Alexander Ermochenko/REUTERS

Texto por: Maria Paula Carvalho 3 min

No 56º dia da invasão russa, a Ucrânia recebeu caças para ajudar a combater a ofensiva russa no leste do país, onde os últimos combatentes ucranianos entrincheirados em Mariupol fizeram um apelo desesperado à comunidade internacional por ajuda. Em uma mensagem de vídeo postada no Facebook e divulgada nesta quarta-feira (20) pela imprensa ucraniana, um militar resume o que “pode ser o seu último apelo".