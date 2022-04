Após teste de míssil, Macron pede que Putin seja "responsável" como líder de potência nuclear

Após o anúncio do lançamento de um novo míssil balístico intercontinental pela Rússia, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira (21) ao russo Vladimir Putin que seja “responsável” enquanto líder de uma “potência nuclear e membro permanente do Conselho de Segurança” da ONU (Organização das Nações Unidas). Apesar de planejado, o teste balístico feito na quarta-feira (20) chamou a atenção em plena guerra na Ucrânia e foi percebido como uma demonstração de poder.

“Após as últimas declarações e testes russos, peço à Rússia e ao presidente Putin, enquanto potência com armas nucleares e membro permanente do Conselho de Segurança [da ONU], para seguir como uma potência responsável e a não ceder a qualquer forma de provocação, pois esta seria uma mudança profunda na gramática internacional”, afirmou o chefe de Estado francês.

Um dia depois de ter anunciado um teste bem-sucedido do míssil RS-28 Sarmat, chamado de "inigualável" pelo presidente russo, Putin afirmou nesta quinta que suas tropas tomaram o controle da cidade ucraniana de Mariupol.

Macron disse que, se sair vitorioso do segundo turno na eleição presidencial de domingo (24), pretende ligar para Putin na próxima semana e continuar as negociações para um cessar-fogo na Ucrânia. "Continuaremos trabalhando por um cessar-fogo e pela paz, mas não devemos ceder a nenhuma tentativa de escalada, particularmente por parte da Rússia", enfatizou.

Nova ameaça nuclear

O lançamento do míssil não foi surpresa para o Ocidente, que conhecia os planos de Moscou. No entanto, serviu como advertência ao mundo do potencial bélico russo. O míssil intercontinental tem capacidade nuclear e alcance de 18.000 quilômetros. Ele pode ser equipado com várias ogivas nucleares ou convencionais.

"Esse míssil é capaz de adotar múltiplas trajetórias”, explica Didier François, especialista em questões de Defesa, em entrevista ao canal de televisão francês LCI. O Sarmat não deve “ser útil na Ucrânia”, analisa, mas seria provavelmente usado pela Rússia para garantir sua defesa nuclear.

O Sarmat se soma a um arsenal de mísseis apresentados em 2018 como “invencíveis” por Vladimir Putin, formado pelos mísseis hipersônicos Kinjal e Avangard. Segundo o Kremlin, o novo exemplar seria capaz de "ultrapassar todos os sistemas antiaéreos modernos", o que faria dele único no mundo.

Conforme uma associação norte-americana que luta contra a proliferação de mísseis, seu potencial seria equivalente ao de 12 bombas atômicas "clássicas", indetectáveis. Assim, um míssil lançado a partir da Rússia conseguiria arrasar um país do tamanho da França, o estado do Texas ou da Califórnia.

O teste feito neste momento, segundo o governo russo, seria uma forma de provocar a reflexão nos inimigos.

Resposta a programa norte-americano

No teste anunciado na quarta, o míssil percorreu uma distância de cerca de 5.450 quilômetros e acertou a península de Kura, em Kamchatka, no extremo leste do país. O alcance demonstrado seria suficiente para atingir qualquer alvo na Europa Ocidental, por exemplo.

“Esta arma realmente única aumentará o potencial de combate de nossas forças armadas, garantirá de maneira confiável a segurança da Rússia contra ameaças externas e fornecerá argumentos de reflexão para aqueles que procuram ameaçar nosso país”, declarou Vladimir Putin. Para as agências de imprensa oficiais, Putin saudou um exército "sem igual".

Também conhecido pelo apelido de Satan II, com um peso superior a 200 toneladas, o Sarmat poderia, segundo as primeiras análises, atingir qualquer parte do globo. A informação foi confirmada pelo especialista em questões de Defesa Didier François, ao canal francês LCI. "Ele pode ir a quase qualquer lugar do planeta. Ele sobe na atmosfera, é ultrarrápido, como o míssil Kinjal, mas em uma versão estratégica," explicou.

O Sarmat deverá substituir os mísseis SS-18 Satan. O armamento seria a resposta do exército russo ao programa norte-americano chamado Prompt Global Strike, acredita o especialista.

A Rússia vem trabalhando no desenvolvimento do novo míssil balístico intercontinental há anos. Moscou havia informado os Estados Unidos sobre a realização deste teste, seguindo obrigações decorrentes dos tratados nucleares. Porém, a manobra ocorre em um momento em que a tensão geopolítica é muito grande, em razão da guerra na Ucrânia.

(Com informações da AFP)

