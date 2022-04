Robert Golob vence legislativas na Eslovênia e derrota candidato autoritário

Pedestres passam en frente ao cartaz de Robert Golob, candidato liberal que venceu as eleições legislativas neste domingo. © AP / Darko Bandi

Texto por: RFI 2 min

O candidato liberal, Robert Golob, de 55 anos, venceu as eleições legislativas deste domingo (24) na Eslovênia, com 34,5% dos votos, à frente do primeiro-ministro Janez Jansa, 63, que teve 23,6%. Novato na política, Golob é ex-executivo do setor de energia solar e comemorou o resultado de casa, onde está em quarentena após ser diagnosticado positivo para a Covid-19.