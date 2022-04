Região separatista da Transnístria, na Moldávia, pode ser o próximo alvo da Rússia

Antenas de rádio destruídas em uma explosão perto de Maïac, na Transnístria, em 26 de abril de 2022. Nos últimos três dias, a violência denunciada pelas autoridades separatistas se multiplicou. via REUTERS - TRANSDNIESTRIAN INTERIOR MINISTR

Texto por: RFI 4 min

Autoridades da região separatista pró-Rússia da Transnístria, no extremo leste da Moldávia, anunciaram, nesta quarta-feira (27), que um vilarejo na fronteira com a Ucrânia foi alvo de tiros. O local abriga um grande depósito de munição do exército russo, que pegou fogo. Analistas militares da Europa apontam que a região separatista da Transnístria poder ser o próximo alvo do Kremlin.