Rússia cobra da Otan a suspensão de envio de armas à Ucrânia

Militares ucranianos carregam um caminhão com um míssil antitanque portátil americano fornecido pelos Estados Unidos como parte do apoio militar de Washington, no aeroporto Boryspil em Kiev, Ucrânia. Em 11 de fevereiro de 2022 (imagem ilustrativa). AFP - SERGEI SUPINSKY

Texto por: RFI 2 min

As forças russas mantêm ataques nas regiões leste e sul da Ucrânia neste sábado (30). As tropas ainda tentam aumentar o controle no entorno de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, onde explosões violentas foram ouvidas durante à noite. O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, mandou um recado aos aliados ocidentais da Ucrânia.