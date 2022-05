Cerca de 60% dos europeus estão acima do peso, alerta OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta terça-feira (3) para o aumento de casos de obesidade e de sobrepeso na Europa. Mais da metade da população adulta do bloco já está acima do peso. Segundo um relatório da entidade, esse quadro, intensificado pela pandemia de Covid-19, seria responsável por mais de 1,2 milhão de mortes por ano.

Com AFP e informações de Jérémie Lanche, correspondente da RFI em Genebra

Em um comunicado, a OMS afirmou que os índices “atingiram níveis epidêmicos em toda a região e continuam progredindo". Atualmente, quase 60% dos adultos na Europa e praticamente um terço das crianças sofre com sobrepeso.

Em 1975, 40% dos adultos europeus estavam acima do peso. Hoje, cerca de um quarto dos adultos são obesos, números superados apenas pela região das Américas.

De acordo com a OMS, nenhum país da região conseguiu conter o avanço e a magnitude do problema, que se agravou durante o surto de Covid-19, durante a qual se favoreceu o sedentarismo e a alimentação pouco saudável.

“A pandemia só piorou as coisas”, resume Kremlin Wickramasinghe, representante do escritório da OMS para a Europa em entrevista à RFI. “As medidas que nós tivemos que tomar para lutar contra o vírus limitaram as ocasiões para que as crianças gastassem energia na escola ou brincando em espaços abertos. E, consequentemente, houve um aumento do tempo passado em frente às telas, sentado, em casa. Nós sabemos que isso aumenta o risco de obesidade”.

Aumento da mortalidade

"O aumento do índice de massa corporal é um importante fator de risco para doenças não transmissíveis, como câncer e doenças cardiovasculares", destaca o diretor da OMS na Europa, Hans Kluge, citado no relatório. O excesso de peso está ligado a pelo menos 13 tipos de câncer e seria responsável por 200.000 novos casos de câncer por ano, aponta a OMS.

O documento lembra que a obesidade estaria na origem de 1,2 milhão de mortes por ano. O número é praticamente equivalente ao saldo de óbitos decorrentes da pandemia de Covid-19 no continente em 2021.

As práticas comerciais agressivas da indústria de alimentação também são apontadas como responsáveis nesse contexto. Alguns especialistas alertam para o impacto das publicidades cada vez mais presentes nas redes sociais e até em videogames que visam diretamente crianças e adolescentes.

Segundo a OMS, algumas medidas que poderia ser tomada para tentar reverter esse quadro: reforçar o sistema de impostos sobre bebidas açucaradas, subsidiar alimentos saudáveis, limitar a venda de alimentos nocivos para crianças e apoiar esforços para incentivar a atividade física ao longo da vida.

“Se você observa os países que aplicaram esse tipo de imposto [sobre produtos açucarados], notamos que a indústria acabou revendo a composição de seus produtos [para diminuir o teor de açúcar]”, aponta Kremlin Wickramasinghe. “Os preços desses produtos [mais açucarados] aumentaram e o consumo deles caiu”, avalia.

