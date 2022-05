"E se Putin declarasse oficialmente guerra em 9 de maio?", pergunta jornal francês

A guerra na Ucrânia continua a estampar as capas dos principais jornais franceses nesta quinta-feira (5). O diário Le Parisien se preocupa com o 9 de maio, data em que a Rússia tradicionalmente comemora o aniversário da vitória contra o regime nazista, em 1945.

Publicidade Leia mais

"E se Putin declarasse oficialmente guerra em 9 de maio?", pergunta o jornal em manchete. Le Parisien aposta na possibilidade de que o presidente russo aproveite a data para abandonar a expressão "operação militar especial".

A cada 9 de maio, um imenso desfile militar toma a Praça Vermelha, em Moscou. Muito além de uma festa popular - que reúne centenas de soldados, tanques, helicópteros e aviões - a data é também uma tradicional ocasião para uma demonstração de força da Rússia ao mundo.

No entanto, desde o início da guerra da Ucrânia, o poderio do Exército de Moscou, considerado como o segundo maior do mundo, veio por água abaixo, afirma Le Parisien. Por isso, a próxima segunda-feira pode ser uma oportunidade para Putin tentar reverter a imagem desgastada de suas forças, prevê Carole Grimaud Potter, professora de geopolítica russa da Universidade de Montpellier, em entrevista ao jornal.

Discurso de vitória

Especialistas apostam em um discurso de vitória do presidente russo. O historiador militar Cédric Mas acredita que Putin deve, também, aproveitar os holofotes para "transmitir mensagens" aos países ocidentais. Le Parisien destaca que um relatório do think tank britânico Royal United Services Institute indica que a Rússia pode deixar de lado a expressão "operação militar especial" para declarar oficialmente a guerra contra os nazistas do mundo inteiro.

A declaração está longe de ser meramente simbólica, afirma Le Parisien. Segundo o governo britânico, Putin estaria prevendo declarar a lei marcial, permitindo a convocação de reservistas para avançar mais rapidamente no leste da Ucrânia.

Já os Estados Unidos apostam em uma futura anexação das regiões de Lugansk e Donetsk, "para manter o discurso de uma Rússia vitoriosa". Após dois meses de guerra, as tropas russas conseguiram tomar apenas uma cidade, Mariupol, no sudeste da Ucrânia, conclui o Le Parisien.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro