Rússia anuncia novo cessar-fogo de três dias na usina Azovstal, mas combates se intensificam na Ucrânia

Um cessar-fogo unilateral russo de três dias em torno de Azovstal, em Mariupol, deve entrar em vigor, nesta quinta-feira (5), para retirada de civis refugiados no complexo industrial. Mas o Estado-Maior ucraniano afirmou, nesta madrugada, que o exército russo tenta tomar o controle da usina. Os combates se intensificaram na quarta-feira (4) no resto da Ucrânia.

“As forças armadas russas vão abrir um corredor humanitário de 8h00 a 18h00, hora de Moscou, (de 2h00 a 12h00 no horário de Brasília) em 5, 6 e 7 de maio a partir da usina metalúrgica Azovstal para evacuar civis”, indicou na noite de quarta-feira o ministério da Defesa russo em um comunicado.

“Durante este período, as forças armadas russas e as unidades da República popular do Donetsk vão cessar-fogo e hostilidades unilateralmente”, informa o documento que garante que os civis refugiados na usina serão autorizados a ir para a Rússia ou para os territórios controlados por Kiev.

No entanto, o Estado-Maior ucraniano comunicou na madrugada desta quinta-feira que “os invasores russos concentravam seus esforços para bloquear e tentar destruir nossas unidades na zona de Azovstal. Com o apoio da aviação, o inimigo retomou a ofensiva para tomar o controle da usina.”

A cidade portuária de Mariupol está totalmente controlada pelas tropas russas, mas soldados ucranianos e civis se refugiaram nas galerias subterrâneas do grande complexo industrial de Azovstal e tentam resistir, desde 24 de fevereiro.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensy indicou, em sua mensagem de vídeo diária, que 344 pessoas tinham sido evacuadas quarta-feira de Mariupol e seus arredores para Zaporijia, a 230 km, sob controle ucraniano. Mas afirmou que “ainda tem civis. Mulheres, crianças”, no local.

Ofensiva e exercícios militares

As forças russas continuam a ofensiva no leste do país, bombardeando também alvos a oeste, de Lviv à região montanhosa da Transcarpátia, próxima da fronteira húngara, que vinha sendo poupada.

Um ataque russo na quarta-feira deixou dois mortos e 11 feridos, todos civis, na cidade de Chandrygolove, de acordo com o governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Em Kharkiv, uma pessoa morreu e uma criança ficou ferida.

No sul, autoridades locais informaram sobre explosões em Mykolaiv. “Graças ao sucesso das ações dos defensores ucranianos, o inimigo perdeu o controle de diversas localidades próximas de Mykolaiv e Kherson”, indicou quinta-feira o Estado-Maior ucraniano.

Na fronteira norte da Ucrânia, Belarus – país aliado de Moscou – iniciou na quarta-feira manobras militares “surpresa” para testar a capacidade de reação de seu Exérctio, de acordo com o ministério da Defesa bielorrusso.

Moscou anunciou na noite de quarta-feira que suas forças armadas haviam simulado tiros de mísseis com capacidade nuclear em Kaliningrad, território russo situado entre a Polônia e a Lituânia, países membros da União Europeia. Mais de 100 militares participaram do exercício.

As unidades de combate também ensaiaram uma “operação em condições de radiação e de contaminação química”, de acordo com o ministério russo da Defesa.

Moscou colocou suas forças nucleares em estado de alerta pouco depois do início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

