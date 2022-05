EasyJet diminui número de assentos em aviões devido a dificuldades para recrutar empregados

Acompanhia britânica low cost EasyJet vai operar sua frota de A319 no Reino Unido com um máximo de 150 passageiros a bordo. (Imagem ilustrativa)

A companhia aérea de baixo custo EasyJet decidiu retirar seis assentos de seus voos de aparelhos A319 no Reino Unido para enfrentar o problema de falta de pessoal, que recentemente levou ao cancelamento de centenas de seus voos. A nova estratégia foi anunciada pela empresa nesta segunda-feira (9) como uma forma de limitar necessidades de mão-de-obra.

“Neste verão [no Hemisfério Norte], operaremos nossa frota de A319 no Reino Unido com um máximo de 150 passageiros a bordo [em comparação a 156 em outros voos] e três tripulantes” em vez dos quatro habituais, informou a EasyJet em um comunicado.

Essas adaptações dizem respeito aos 60 aviões que compõem a frota britânica de A319 da companhia. A EasyJet indica atuar de acordo com as regras da aviação civil no Reino Unido, com um tripulante de cabine para cada 50 assentos.

A empresa explica que os últimos seis lugares do avião são frequentemente reservados nos últimos dias antes da partida e a empresa estima que o impacto da medida será limitado na sua oferta de voos durante o verão no Hemisfério Norte, período de julho a setembro.

No início de abril, a britânica EasyJet teve de cancelar centenas de seus voos, sobre uma média de 1.600 diários. As anulações ocorreram porque os funcionários estavam contaminados pela Covid-19. Setor particularmente atingido pelas restrições sanitárias, no auge da epidemia, a aviação começa a ver uma recuperação de demanda.

Dificuldade para recrutar empregados

A EasyJet tenta recrutar pessoal, mas essa é uma tarefa difícil no momento, já que aeroportos e companhias aéreas do Reino Unido, que haviam cortado funcionários durante a pandemia, procuram contratar funcionários todos ao mesmo tempo.

Reduzir o número de assentos em algumas aeronaves é “uma maneira eficiente de operar a nossa frota enquanto aumentamos a resiliência e a flexibilidade de nossas operações no verão, quando esperamos retornar próximo aos níveis de voo de 2019”, estima a EasyJet.

A empresa havia indicado, em meados de abril, que esperava um prejuízo entre 535 a 565 milhões de libras, nos seis meses encerrados no final de março, perda inferior à do mesmo período de 2021. A empresa diz estar satisfeita com o aumento das reservas.

Aeroportos europeus: alta repentina de voos

Nos aeroportos europeus, o aumento inesperado do número de passageiros após o fim das restrições relacionadas à Covid-19, representa um "desafio" para as empresas que reduziram o número de funcionários durante a crise.

"O desafio imediato é gerenciar a alta repentina do tráfego, já que um dos efeitos da pandemia foi a redução dos recursos dos aeroportos e de manutenção das aeronaves no solo", disse o diretor-geral do Conselho Internacional dos Aeroportos na Europa, Olivier Jankovec, em um comunicado divulgado na quinta-feira (5).

Ele salientou a necessidade de contratar novos funcionários, e disse que é impossível "realizar ajustes de um dia para o outro", levando-se em conta aspectos relacionados à segurança e os prazos necessários às formações.

Na véspera, a Iata, a principal associação mundial de companhias aéreas, havia pedido que a situação fosse tratada com "urgência."

(Com informações da AFP e da RFI)

