Clima: relatório aponta 1 chance sobre 2 de que temperatura global ultrapasse +1,5 °C em cinco anos

Um relatório divulgado nesta terça-feira (10) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirma que há uma forte probabilidade de que a temperatura anual média do planeta seja superior, em 1,5 °C, com relação ao nível pré-industrial, em pelo menos um dos próximos cinco anos. O documento mostra que o limite estabelecido pelo Acordo de Paris está cada vez mais próximo.

O documento da OMM é mais um alerta sobre a crise climática. De acordo com o novo boletim, as chances de o aumento das temperaturas ultrapassar o limite de +1,5°, mesmo que temporariamente, crescem constantemente desde 2015. De 2017 a 2021, a probabilidade desse fenômeno acontecer era de 10%, mas passou "para quase 50% no período entre 2022-2026", indica a OMM.

As previsões são baseadas em dados do Serviço Meteorológico do Reino Unido. O documento indica que existe 93% de probabilidade de que pelo menos um dos anos entre 2022 e 2026 seja o mais quente já registrado até hoje.

Segundo a OMM, o estudo mostra que se aproxima o momento em que se atingirá o limite estabelecido pelo Acordo de Paris Sobre o Clima, em 2015. Ele indica o ponto no qual os efeitos do clima serão cada vez mais nefastos para o planeta.

Porém, uma ultrapassagem temporária deste limiar ao longo de um ano não é sinônimo de uma ultrapassagem duradoura deste limite, no sentido do que foi descrito no Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Os dados mostram que há apenas uma pequena probabilidade (10%) de que a média de cinco anos exceda o limite de +1,5°C.

Assinado em 2015, o Acordo de Paris tem por objetivo reduzir os gases poluentes para limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e, se possível, 1,5 grau. No entanto, diante das tendências atuais, os especialistas do clima da ONU alertam para o risco de atingir essa marca em 2030.

Os especialistas alertam que se a crise climática não for controlada, serão ainda mais comuns eventos extremos como secas, incêndios florestais e grandes inundações em diferentes regiões do planeta, prejudicando as atividades humanas.

Relatório publicado em abril pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) enfatizou que a economia tinha de ser completamente restruturada e as emissões de gases de efeito estufa limitadas em menos de três anos para se preservar um mundo "habitável".

(Com informações da AFP)

