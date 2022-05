Covid: Máscara deixa de ser obrigatória em aeroportos e aviões da União Europeia

A Agência europeia de segurança aérea (EASA, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira (11) que o uso de máscaras deixará de ser obrigatório nos aeroportos do bloco europeu e a bordo dos aviões que voam na região. A medida entra em vigor em 16 de maio. O governo francês também decidiu suprimir a imposição do acessório de proteção nos transportes públicos do país.

O anúncio da agência europeia foi feito pelo diretor-executivo da instituição, Patrick Ky. Em um comunicado, ele disse que “esse é um grande passo antes da normalização dos transportes aéreos”.

A principal associação mundial de companhias aéreas (IATA na sigla em inglês) saudou a decisão da EASA. Para Willie Walsh, diretor-geral da entidade, a medida “dará aos viajantes a liberdade de escolher usar ou não a máscara”. Segundo ele, os passageiros podem viajar com confiança, sabendo que troca de ar frequente e os filtros potentes tornam as cabines dos aviões “ambientes seguros”.

Mas a EASA insistiu que a máscara continua sendo uma das melhores proteções contra a transmissão da Covid-19, principalmente para pessoas com a saúde mais frágil. A associação também lembrou que as normas podem variar em função das regras de algumas companhias aéreas, por exemplo, no caso de voos provenientes ou com destino a locais onde o uso do acessório ainda é obrigatório.

Essa flexibilização é anunciada no momento em que o setor do turismo registra uma retomada, após mais de dois anos afetado pela pandemia. Para o próximo verão no hemisfério norte (entre junho e setembro), o Eurocontrol, organismo que acompanha o tráfego aéreo europeu, prevê que o setor vai atingir 95% do nível registrado em 2019, antes do início do surto.

França suspende máscara nos transportes públicos

O governo francês também anunciou nesta quarta-feira que os passageiros não precisarão mais usar máscaras nos transportes públicos. Essa era uma das poucas medidas preventivas ainda em vigor no país. Atualmente quem não usa o acessório em trens, ônibus e metrôs pode ser multado, mesmo se os controles e as sanções se tornaram cada vez mais raros.

O ministro francês da Saúde, Olivier Véran, informou que a suspensão também entra em vigor na próxima segunda-feira (16). A medida é válida para aviões, trens, metrôs ônibus, e táxis. “A situação melhorou”, resumiu Véran, lembrando que as contaminações e as hospitalizações diminuiriam após uma onda importante provocada no início do ano pela variante ômicron.

Alguns pesquisadores são mais céticos e afirmam que “a pandemia não terminou de verdade”, como declarou na semana passada Sylvie van der Werf, virologista no Instituto Pasteur. Os especialistas alertam para a possibilidade de novas variantes, que poderiam se propagar com a flexibilização de todas as medidas restritivas.

(Com informações da AFP)

