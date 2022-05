Para lutar contra inflação, Boris Johnson propõe reduzir número de funcionários públicos no Reino Unido

Diante da pressão da opinião pública, o governo britânico resolveu agir contra o aumento geral de preços no país. O primeiro-ministro Boris Johnson se recusa, por enquanto, a impor um imposto aos fornecedores de energia para financiar uma ajuda às famílias mais atingidas e aposta na redução do número de funcionários públicos para gerar economia, conforme anúncio feito nesta sexta-feira (13).

Com informações de Emeline Vin, correspondente da RFI em Londres

Suprimir 90.000 postos de trabalho na função pública permitiria, segundo o governo britânico, liberar £ 3,5 bilhões por ano, dinheiro que poderá ser utilizado para medidas de apoio às famílias diante da inflação ou cobrir cortes de impostos.

De acordo com o Executivo, a medida afetaria até um quinto da força de trabalho atual. Isso significa voltar ao número de funcionários de 2016, o nível mais baixo desde a Segunda Guerra Mundial.

"Trata-se de voltar ao serviço público que tínhamos em 2016", disse Jacob Rees-Mogg, secretário de Estado para o Brexit e eficiência do governo, à Sky News.

Nos últimos anos, a preparação do Brexit e a pandemia de Covid-19 levaram a um aumento gradual dos funcionários nas instituições governamentais. De acordo com Rees-Moog, foram contratados mais de 91.000 funcionários públicos para lidar com as mudanças do Brexit e depois para o combate ao coronavírus. Ele considerou que houve “boas razões para contratar mais pessoas”, mas que “essas razões já não são atuais”, negando que se trate de um projeto de austeridade.

Espera-se uma redução de 20% do pessoal no funcionalismo do Reino Unido. A supressão de cargos deve ser de servidores que vão para a aposentadoria e não serão substituídos.

Os sindicatos, no entanto, denunciam uma medida sensacionalista e se perguntam quais serviços serão suspensos. Os pedidos de passaportes, por exemplo, já sofrem com excesso de demanda.

De acordo com a mídia britânica, o primeiro-ministro conservador Boris Johnson pediu a seus ministros em uma reunião na quinta-feira (12) que apresentassem um plano, dentro de um mês, para reduzir o tamanho de seus ministérios aos níveis de 2016.

"Precisamos reduzir o custo do governo para reduzir o custo de vida", disse Boris Johnson ao tabloide Daily Mail.

Alimentada pela recuperação pós-pandemia e pelos custos de energia em meio à guerra na Ucrânia, a inflação no Reino Unido atinge os níveis mais altos em 30 anos. O aumento de preços pode ultrapassar os 10% este ano no país e o governo é acusado de não ajudar suficientemente as famílias em dificuldade.

Em particular, há pedidos para a criação de um imposto excepcional sobre os lucros das gigantes do petróleo que se beneficiaram do aumento dos preços dos combustíveis. Depois de excluí-lo categoricamente, Boris Johnson havia indicado, na quinta-feira, que examinaria, também, essa opção.

