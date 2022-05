Para Zelensky, vitória da Ucrânia no Eurovision é presságio de sucesso no campo de batalha

Os ucranianos da banda Kalush Orchestra se consagraram na noite de sábado (15) os vencedores do Eurovision — o maior concurso musical do mundo — com a canção "Stefania". Em uma edição deste tradicional evento mais política do que nunca, a conquista foi festejada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para quem a façanha é um presságio da vitória da Ucrânia também no campo de batalha.

"Nossa coragem impressiona o mundo. Nossa música conquista a Europa", afirmou Zelensky, depois do triunfo da Kalush Orchestra. O presidente ucraniano também disse esperar realizar, no futuro, uma edição do Eurovision em uma "livre, pacífica e reconstruída" Mariupol, cidade tomada pelas tropas russas no sul da Ucrânia.

Em uma apresentação ovacionada, os ucranianos sensibilizaram o público com sua música e lembraram a tragédia da qual o país é palco. O cantor da Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, fez um apelo pela paz na Ucrânia e pelo resgate dos soldados ucranianos entrincheirados na usina de Azovstal.

"Por favor, ajudem a Ucrânia e Mariupol! Ajude Azovstal agora!", declarou, em inglês, o líder do grupo no palco do evento realizado em Turim, na Itália.

A canção "Stefania", que homenageia a mãe deste rapper de 27 anos, era apontada como a favorita a vencer o concurso. O evento, realizado anualmente desde 1956, tem um sistema de pontuação que mistura os critérios dos jurados profissionais dos países participantes com o voto do público.

Quarta colocada após a avaliação do júri, a Ucrânia chegou ao primeiro lugar com o voto popular, com 631 pontos. A Kalush Orchestra conseguiu, desta forma, superar o britânico Sam Ryder e sua canção "Space Man" (466 pontos) e da cubana-espanhola Chanel, que apresentou "SloMo" (459 pontos).

Stefania, um hino de amor

A Kalush Orquestra foi fundada pelo rapper Oleh Psiuk, em homenagem à sua cidade natal, Kalesh, no oeste da Ucrânia. A canção vencedora, "Stefania" — que mistura sons folclóricos com hip-hop e eletrônico — foi composta antes do início da guerra na Ucrânia. Embora fale sobre a mãe do cantor, as letras podem ser interpretadas também como um hino de amor à Ucrânia.

"O campo floresce, mas seus cabelos se tornam grisalhos. Eu sempre encontrarei o meu caminho de volta para casa, mesmo se todas as estradas estiverem destruídas", diz a música. "Ela não me acordará, mesmo se lá fora a tempestade se aproxima, ou se ela está brigando com a avó. Ela confia mais em mim do que em qualquer outra pessoa", diz o refrão.

Para interpretar sua música, o grupo usa instrumentos de sopro tradicionais semelhantes à flauta, como a telenka e a sopilka. O figurino também é um elemento importante: os membros da Kalush Orchestra vestem misturam trajes típicos ucranianos — coletes e chapéus tradicionais — com calças largas de jogging e tênis esportivos, roupas típicas do universo hip-hop.

"A União Europeia está com vocês"

A sexagésima sexta edição do evento ganhou mais do que nunca ares políticos. Um dia depois da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, os organizadores do evento excluíram a participação da Rússia.

O Eurovision também atraiu o olhar de líderes ocidentais. A Kalush Orchestra foi felicitada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pelo secretário-geral adjunto da Otan, Mircea Geoana, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tuitou: "Nesta noite, a música de vocês conquistou nossos corações. A União Europeia está com vocês".

Essa é a terceira vitória da Ucrânia no Eurovision. Geralmente o vencedor do evento sedia a edição no ano seguinte. No entanto, diante da guerra da qual a Ucrânia é palco, nada garante que o país poderá acolher o concurso em 2023.

(RFI com agências)

