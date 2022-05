Tornado deixa pelo menos 30 feridos no oeste da Alemanha

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, "incluindo dez gravemente" em Paderborn, uma cidade no oeste da Alemanha por onde passou um "tornado", informou um porta-voz da polícia à AFP, nesta sexta-feira (20). O fenômeno ocorre depois de o país, assim como boa parte da Europa, passar por uma onda de calor histórica para um mês de maio.

O tornado também causou prejuízos materiais significativos nesta cidade da Renânia do Norte-Vestfália, duramente atingida por tempestades que ocorrem depois de a Alemanha registrar temperaturas anormalmente altas para a temporada.

O mau tempo causou grandes danos nesta região do oeste do país, como telhados arrancados e árvores derrubadas. Fotos postadas nas redes sociais também mostraram carros capotados.

O tráfego ferroviário foi gravemente interrompido e a polícia pediu para os moradores ficarem em casa. A cidade de Lippstadt, a cerca de 30 quilômetros de distância, "provavelmente também foi atingida pelo tornado", segundo um porta-voz do corpo de bombeiros. Mas, até o momento, não há feridos registrados na localidade.

Os serviços meteorológicos alemães emitiram um alerta de tempestade para sexta-feira, com rajadas de vento que podem atingir até 130 km/h em alguns locais. O mau tempo afetou primeiro o oeste do país e deve se espalhar para o leste no final da noite.

Com informações da AFP

