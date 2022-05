Zelensky deve pedir em Davos entrada rápida da Ucrânia na União Europeia, mas França recusa

Uma obra do artista Kawuart mostra o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comparado ao célebre feiticeiro Harry Potter, em Poznan, na Polônia. © REUTERS/Kawuart

Texto por: RFI 4 min

Há quase três meses do início da ofensiva, a Rússia continuou neste domingo (22) os bombardeios no sudeste da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fará um discurso na abertura do Fórum Econômico de Davos, na segunda-feira (23), quando deve pedir ajuda internacional a seu país. Neste domingo, Paris jogou um balde de água fria nas expectativas de Kiev sobre uma possível entrada da Ucrânia na União Europeia (UE), afirmando que a adesão levará “sem dúvida 15 ou 20 anos”.