Reino Unido vai taxar gigantes da energia para combater inflação e beneficiar pobres

O ministro britânico da Economia, Rishi Sunak, revelou nesta quinta-feira (26) um novo pacote de £ 15 bilhões (cerca de R$ 90 bilhões) para promover medidas de enfrentamento ao impacto do custo de vida nos lares mais pobres do Reino Unido, ajuda que deve ser financiada em parte por um imposto único sobre o setor energético.

Com o pacote, a população mais pobre da Grã-Bretanha "sentirá menos esse peso (da inflação)", disse o ministro ao Parlamento Britânico.

De acordo com uma declaração do Tesouro, "quase um em cada oito dos lares mais vulneráveis do Reino Unido receberá pelo menos £ 1.200 este ano, incluindo um pagamento único de uma subvenção ao custo de vida no valor de £ 650, um aumento de £ 400 no Crédito Universal e uma duplicação do desconto de energia" para outubro, quando o preço será significativamente aumentado.

Transição para energia com baixo teor de carbono

No total, com as medidas no valor de £ 22 bilhões já anunciadas, o custo de vida total de apoio às famílias de baixa renda atingirá £ 37 bilhões este ano", disse o Tesouro.

Estas medidas serão financiadas por um "imposto temporário de 25% sobre os lucros energéticos das empresas de petróleo e gás, refletindo seus lucros extraordinários" desde a invasão russa da guerra na Ucrânia, o que agravou o aumento dos preços do petróleo, diz a declaração oficial.

No entanto, o documento afirma que, para "incentivar o investimento, o novo imposto incluirá um generoso subsídio de investimento de 80% [ao setor]" para estimular a transição para a energia de baixo carbono.

A oposição trabalhista no Parlamento zombou nesta quinta-feira da aparente reviravolta, após meses de persistente recusa do governo conservador de Boris Johnson em introduzir tal imposto, por medo de desencorajar o investimento na transição para a neutralidade de carbono e segurança energética, ecoando os argumentos dos gigantes da indústria.

A inflação no Reino Unido atingiu 9% em abril, a maior alta em 40 anos. A autoridade britânica de energia Ofgem advertiu na terça-feira que o preço máximo da energia poderia subir mais de 40% em outubro, ou seja, mais de £ 800 por ano por residência.

(Com informações da AFP)

