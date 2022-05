“Defenderemos nossa terra até o fim”, diz Volodymyr Zelensky na primeira visita ao leste da Ucrânia desde o início do conflito

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou neste domingo (29) Kharkiv, a segunda maior cidade do país e da qual a Rússia se retirou, nas últimas semanas. Esta é a primeira aparição do chefe de Estado fora da capital Kiev e a primeira viagem ao leste do território, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Publicidade Leia mais

"Há 2.229 casas destruídas em Kharkiv e em toda a região. Vamos restaurá-las, reconstruí-las e trazê-las de volta à vida. Em Kharkiv e em todas as outras cidades e vilas onde o mal esteve", declarou Zelensky em mensagem no Telegram.

As imagens mostram o presidente vestido com colete à prova de balas, ao lado das tropas ucranianas, inspecionando a destruição provocada pelas forças russas. Zelensky também viu veículos destruídos à beira da estrada. Ele estava acompanhado por seus colaboradores e oficiais armados. “Vocês estão arriscando suas vidas por todos nós e por nosso país", disse o presidente aos soldados, a quem distribuiu presentes. "Nesta guerra, os invasores estão tentando obter um resultado, seja ele qual for. Mas devem ter entendido, há muito tempo, que defenderemos nossa terra até o fim. Eles não têm saída, vamos lutar e vencer", disse Zelensky.

Bombardeada quase diariamente desde o início da invasão russa, Kharkiv vive uma pausa de algumas semanas com a saída de tropas russas para o leste e sul da Ucrânia. A parte leste da cidade, no entanto, continua sendo bombardeada pela artilharia russa.

Rússia tenta controlar bacia de mineração no Donbass

Enquanto o presidente ucraniano está em Kharkiv, Lyssychansk e Severodonetsk, outras cidades-chave no leste da Ucrânia estão ameaçadas pelo cerco das forças russas e separatistas pró-russos, que buscam estabelecer o controle total sobre a bacia de mineração do Donbass.

Em Severodonetsk, "o inimigo realizou operações de assalto", de acordo com um relatório do Estado-Maior do Exército ucraniano publicado neste domingo. As autoridades locais descrevem que os ataques russos continuam na cidade, onde ainda permanecem cerca 13.000 habitantes, dos 100.000 antes da guerra.

Em Lysytchansk, na outra margem do rio Siversky Donets, a situação "piorou muito", de acordo com mensagem publicada neste domingo no Telegram pelo governador da região de Lugansk, Serguiï Gaïdaï. "Um projétil russo caiu em um prédio de apartamentos, uma menina morreu no local e quatro pessoas foram hospitalizadas", declarou.

No sábado (28), o Exército russo confirmou a conquista da localidade de Lyman, no oeste do Donbass. O Exército ucraniano indicou neste domingo que o reagrupamento das forças russas "está ficando mais forte" neste setor.

Um míssil não detonado em frente à entrada de um jardim de infância, onde várias pessoas se refugiaram no porão por dois meses, em Lysychansk, Donbass, em 14 de maio de 2022. AFP - YASUYOSHI CHIBA

Dezenas de milhares de mortos

Não existe uma avaliação global das vítimas civis do conflito. Somente para a cidade de Mariupol, as autoridades ucranianas falam em 20.000 mortos.

Na esfera militar, o Ministério da Defesa ucraniano estima as perdas russas em mais de 29.750 homens, 206 aviões e mais de 1.300 tanques, desde o início da invasão.

Fontes ocidentais mencionam cerca de 12.000 soldados russos mortos, e uma fonte militar francesa revelou um número estimado de cerca de 15.000.

Essas perdas, em três meses, estão próximas das registradas em nove anos pelo Exército soviético no Afeganistão, observa o Ministério da Defesa britânico.

Um terço dos ucranianos deslocados ou refugiados

Mais de oito milhões de ucranianos foram deslocados internamente no país, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Outras 6,6 milhões de pessoas fugiram para o exterior, mais da metade delas - 3,5 milhões - para a Polônia.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro