Ucrânia: Jornalista francês é morto quando cobria operação humanitária no Donbass

Frédéric Leclerc-Imhoff, jornalista francês do canal de televisão BFM, que morreu na região do Donbass, na Ucrânia, durante operação humanitária de retirada de civis, nesta segunda-feira, 30 de maio de 2022.

O jornalista francês Frédéric Leclerc-Imhoff, da rede de televisão francesa BFM, foi morto na região de Lugansk, no leste da Ucrânia nesta segunda-feira (28), de acordo com autoridades ucranianas e francesas.

A BFM também confirmou a morte do repórter, de 32 anos, em seu site. "A redação da BFMTV e o grupo Altice Média anunciam com imensa dor a morte de um de nós. Frédéric Leclerc-Imhoff, jornalista e repórter de imagens, morreu nessa segunda-feira a caminho de Lyssytchansk, na região de Severodonetsk, na Ucrânia".

De acordo com a BFM, esta era a segunda missão do jornalista na Ucrânia, desde o início da guerra em 24 de fevereiro. Ele estava acompanhado do colega, Maxime Brandstaetter, qui ficou levemente ferido, e da colaboradora Oksana Leuta, que não foi atingida.

O presidente francês Emmanuel Macron também se manifestou nas redes sociais. "Aos que trabalham no palco da guerra realizando a difícil missão de informar, eu quero repetir o apoio incondicional da França", declarou o chefe de estado francês, em sua conta no Twitter.

Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j’adresse mes condoléances. À celles et ceux qui assurent sur les théâtres d’opérations la difficile mission d’informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

A ministra francesa de Relações Exteriores, Christine Colonna, que desembarcou nesta segunda-feira na Ucrânia, declarou em um comunicado que a França pede uma investigação "transparente" para esclarecer o drama.

"A morte de Frédéric Leclerc-Imhoff, jornalista da BFM, enquanto cobria uma operação humanitária ucraniana nas arredores de Severodonetsk, é muito chocante ", disse a ministra. "Eu a condeno e apresento minhas condolências à sua família e a seus colegas", acrescentou.

De acordo com as autoridades ucranianas, o comboio a bordo do qual estava o jornalista francês foi atingido por estilhaços de uma bomba russa.

O governador da região de Lugansk apresentou uma foto da credencial identificando o jornalista.

