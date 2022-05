Ucrânia: Russos controlam parte de Severodonetsk, anuncia governador local

As forças russas agora controlam "parte" de Severodonetsk, uma cidade no leste da Ucrânia que eles vêm bombardeando e tentando tomar há semanas, anunciou o governador da região nesta terça-feira (31). "A situação é ultracomplicada. Parte de Severodonetsk é controlada pelos russos", informou pelo Telegram Serguiï Gaidai, líder da região de Lugansk.

Ele acrescentou, no entanto, que os russos "não podem avançar livremente", com os combatentes ucranianos "ainda permanecendo" na cidade. "O inimigo está planejando uma operação para limpar o território das aldeias vizinhas", advertiu Gaidai, dizendo que não tinha notícias de três médicos desaparecidos desde o dia anterior.

Nesta segunda-feira (30), o governador havia anunciado que as forças russas avançaram para o centro de Severodonetsk, uma cidade de cerca de 100 mil habitantes antes do conflito, hoje amplamente destruída e deserta. A cidade vem sendo bombardeada há semanas por forças russas e separatistas pró-Rússia que lutam ao lado delas. Dezenas de civis foram mortos.

Severodonetsk e a cidade vizinha de Lysychank estão localizadas a mais de 80 quilômetros a leste de Kramatorsk, que se tornou o centro administrativo do Donbass, na Ucrânia, desde que separatistas apoiados por Moscou tomaram a parte oriental deste grande campo de carvão em 2014.

O exército russo tenta cercar Severodonetsk e assumir o controle há várias semanas, em uma ofensiva que se intensificou nos últimos dias, diante da qual o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que o exército ucraniano estava em dificuldades. "A situação no Donbass continua extremamente difícil. O exército russo está tentando concentrar suas forças lá para pressionar cada vez mais nossos defensores", disse o presidente na noite desta segunda-feira.

"Do lado de Donetsk, o inimigo está atacando nossas tropas com morteiros, artilharia e lançadores de granadas ao longo da linha de frente. Os esforços estão focados em tomar o controle de Severodonetsk", resume o primeiro relatório na manhã desta terça-feira do exército ucraniano.

A realidade da guerra

Foi nesta região que o jornalista francês Frédéric Leclerc-Imhoff, que trabalhava para o canal BFMTV, foi morto nesta segunda-feira. Ele "estava na Ucrânia para mostrar a realidade da guerra. A bordo de um ônibus humanitário, ao lado de civis forçados a fugir para escapar das bombas russas, ele foi ferido fatalmente", anunciou o presidente francês Emmanuel Macron no Twitter.

Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

As forças ucranianas, no entanto, reivindicam terem recuperado terreno no sul do país, particularmente na região ao redor de Kherson, uma cidade perto da Crimeia que ficou sob controle russo no início de março.

"O inimigo deixou a cidade de Mykolaivka, no norte da região de Kherson", afirma um boletim do exército ucraniano publicado durante a madrugada de segunda para terça-feira, referindo-se à partida em "pânico" de soldados russos "desmoralizados".

(Com informações da AFP)

