Alemanha cria bilhete único nacional por R$ 45 mensais para incitar população a deixar carro em casa

Anúncio do bilhete único levou muita gente a escolher o trem para suas próximas viagens na Alemanha (imagem ilustrativa). CHRISTOF STACHE / AFP

Texto por: RFI 2 min

Entra em vigor nesta quarta-feira (1°) na Alemanha um bilhete único para toda a rede de transportes do país. O passe vai custar € 9 por mês (cerca de R$ 45) e a iniciativa, que deve durar três meses, vale também para os trens regionais. O projeto visa incitar a população a deixar o carro em casa, principalmente durante as férias de verão, que começam em breve no hemisfério norte. Os turistas também poderão aproveitar do benefício.

Publicidade Leia mais Com informações de Pascal Thibault, correspondente da RFI em Berlim A partir de agora será possível viajar de trem por toda a Alemanha pagando apenas € 9 por mês. Na véspera da entrada em vigor da medida, sete milhões de bilhetes já haviam sido vendidos apenas para o mês de junho. Boa parte dos passageiros pretende aproveitar da oferta para usar o sistema ferroviário, cuja malha cobre boa parte do território, em viagens nos fins de semana. As passagens podem ser compradas pela internet, no site da Deutsche Bahn, a empresa de transporte ferroviário alemã, ou diretamente nas estações. A oferta vale principalmente para os trens regionais que trafegam em linhas administradas pela Deutsche Bahn. O que exclui alguns trens que atravessam a fronteira e dependem de serviços de países vizinhos, como a francesa SNCF, que não participa da operação. Em algumas cidades, o sistema também funciona nas redes de ônibus e bonde. A medida é defendida pelos ecologistas. O projeto é visto como um incentivo ao uso de transportes em comum, em um país onde as viagens de carros ainda são bastante solicitadas. Mas a iniciativa também foi lançada para lutar contra a inflação galopante, que atingiu 7,9% em maio, oferecer uma opção diante do aumento dos preços dos combustíveis e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência do petróleo vindo da Rússia. Trens lotados e atrasos No entanto, o passe único não agrada a todos. Principalmente do lado da Deutsche Bahn, que não foi consultada no início do projeto. A companhia já avisou que, apesar da procura, não poderá aumentar muito a sua oferta de bilhetes e existe o temor de que nos próximos três meses os trens fiquem lotados e os atrasos nas viagens se acumulem. Além disso, há quem questione o impacto a longo prazo dessa medida. Mesmo se o projeto é bastante popular, ele pode aumentar o déficit das empresas de transportes, que não tiveram investimento em infraestrutura e que, para compensar o “bilhete único” durante três meses, poderiam aumentar os preços das passagens mais tarde. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI