Jubileu: Em boa forma física, rainha Elizabeth II celebra 70 anos de reinado

Rainha Elizabeth II, ao lado de alguns membros da família real, na sacada do Palácio de Buckingham AP - Alastair Grant

Texto por: RFI 5 min

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Londres e outras cidades do Reino Unido, nesta quinta-feira (2), para comemorar as sete décadas de reinado de Elizabeth II. A monarca, de 96 anos, apareceu na famosa sacada do Palácio de Buckingham antes do horário previsto, causando forte emoção entre os presentes a esse primeiro dia de comemorações. Ao saudar as tropas, ela foi ovacionada pelos súditos que acompanhavam o desfile militar, neste início de tarde ensolarado no Reino Unido.