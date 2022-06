Acidente de trem deixa mortos e feridos no sul da Alemanha

As causas do acidente em Burgrain, no sul da Alemanha, ainda não são conhecidas.

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas após o descarrilamento de um trem regional nos Alpes Bávaros, no sul da Alemanha. A causa do acidente e o número exato de vítimas ainda não foram divulgados.

Vários vagões do trem que fazia a rota entre Garmisch-Partenkirchen e Munique descarrilaram em Burgrain, matando três pessoas e deixando um número "indeterminado" de feridos, informou a polícia bávara em comunicado. As "operações de socorro e de evacuação prosseguem", acrescentaram os policiais.

As imagens divulgadas pela mídia alemã mostram o trem regional descarrilado, com alguns vagões tombados em uma espécie de vala, entre os trilhos e uma estrada.

As primeiras vítimas retiradas do trem começaram a ser atendidas no local por médicos. Além das equipes alemãs, foram enviados socorristas da Áustria para ajudar nas operações de resgate.

Governo promove viagens de trens

O acidente acontece dois dias após a entrada em vigor na Alemanha de um passe único visando incentivar o uso de transportes públicos no país, principalmente ferroviário. O bilhete custa € 9 por mês (cerca de R$ 45) e a iniciativa, que deve durar três meses, vale também para os trens regionais, o que atraiu a atenção da população para o projeto.

Na véspera da entrada em vigor da medida, sete milhões de bilhetes já haviam sido vendidos apenas para o mês de junho. Boa parte dos passageiros pretendiam aproveitar da oferta para usar o sistema ferroviário, cuja malha cobre boa parte do território, em viagens nos fins de semana.

O acidente ocorreu a dezenas de quilômetros do local onde será realizada a cúpula dos líderes do G7 no final de junho, um complexo de 5 estrelas no Castelo de Elmau.

(Com informações da AFP)

