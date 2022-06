Quando os Alpes Suíços se tornam verdes por causa do aquecimento global

De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Lausanne (Suíça), cujos resultados foram publicados na quinta-feira (2) na revista Science, a vegetação aumentou em quase 80% da superfície dos Alpes acima de 1.700 m, onde geralmente só existe neve e montanha. Antoine Guisan, biólogo e co-autor do estudo, não esconde sua preocupação em entrevista à RFI.

Por Géraud Bosman-Delzons

RFI: Qual é o novo fato científico que seu estudo traz em relação ao que já sabíamos sobre os efeitos da mudança climática nas montanhas?

Antoine Guisan: Tanto quanto sabemos, este é o primeiro estudo que mostra uma clara diminuição da neve permanente em altas altitudes, e um verde tão significativo, em contrapartida. Concentramo-nos em áreas acima de 1700 m ao longo dos Alpes. Nessas áreas, a vegetação aumentou em 77% da superfície em 40 anos. Isto é espetacular, não o esperávamos. Ao mesmo tempo, a área de neve permanente diminuiu em quase 10%, o que é muito.

A razão pela qual a neve diminuiu em menos área do que a vegetação aumentou poderia ser que somente a presença ou a ausência de neve poderia ser medida por satélite, enquanto uma mudança mais gradual foi medida pela biomassa vegetal. Entretanto, enquanto as imagens utilizadas mostram um encolhimento da cobertura de neve, elas não dizem nada sobre sua profundidade, que pode também ter diminuído e pode, portanto, desaparecer muito rapidamente se o aquecimento global continuar.

O aumento de área verde do Ártico tem sido estudado desde o início dos anos 1980. Sabe-se agora que todo o arco alpino também é afetado por esta mudança, e de forma maciça.

RFI: Como você chegou a este resultado?

AG: Utilizamos imagens de satélite da NASA. No passado, realizamos testes em pequenas áreas e tivemos respostas tão fortes que achamos que seria interessante ver o que estava acontecendo na escala da totalidade dos Alpes.

A outra contribuição deste estudo é que trabalhamos com uma resolução de imagem muito mais precisa do que o único estudo anterior também realizado em todo o arco alpino: cada pixel examinado representa 30 metros por 30 metros de relevo, em todo o arco alpino, e isto em várias centenas de imagens de 1984 a 2021, ou seja, quase 40 anos. Nestas altitudes muito elevadas, o relevo é tão desigual que é importante poder trabalhar com a mais alta resolução possível. O resultado, como eu disse, é que 77% desses pixels mostram um claro sinal de aumento da área verde.

RFI: Quais são as razões para este aumento da vegetação em grandes altitudes?

AG: A mudança climática, porque os Alpes se aqueceram em 2°C desde a era industrial. Isto é enorme, já que é quase o dobro da média mundial. Este aquecimento leva a um aumento das espécies vegetais em altas altitudes e, portanto, também a um aumento do limite da floresta. E um dos precursores deste aumento da cobertura florestal é a neblina das pastagens logo acima da linha de árvores, que são transformadas em pântanos com rododendros, mirtilos e juníperos, por exemplo. Um índice de vegetação [o NDVI] torna possível determinar com muita precisão o aumento desta biomassa, a partir do espaço.

RFI: Mas não é uma boa notícia mais verde nas montanhas?

AG: Este aumento do verde nas montanhas poderia teoricamente ser positiva se permitisse que mais carbono fosse capturado pelo aumento da vegetação. Mas este efeito deve ser relativamente insignificante sobre o clima global.

Há, no entanto, ameaças. A primeira, biológica, é que isso está ocorrendo em detrimento da biodiversidade alpina destas altitudes: a flora, mas também a fauna, como borboletas e outros insetos ligados às plantas hospedeiras, e até mesmo os microorganismos do solo.

As plantas que ocupam as altitudes mais elevadas até os cumes serão superadas por espécies de altitudes mais baixas, que não poderiam suportar a geada excessiva ou o clima frio. Os últimos, que são mais vigorosos, substituirão os primeiros, que são mais frágeis, como o silenium, salgueiros anões, gentios e até margaridas, que crescem muito lentamente nestas altitudes, às vezes em apenas alguns milímetros por ano.

Já existem migrações claras em altitude. Isto poderia levar a grandes extinções de espécies alpinas, algumas das quais são exclusivas dos Alpes. Se elas desaparecerem, será para sempre, pois as extinções em escala global são irreversíveis.

RFI: Que outras conseqüências essas mudanças trarão?

AG: Espera-se que o aumento da vegetação combinado com a redução da neve aumente o aquecimento global. Quando a neve desaparece, há menos reflexo dos raios do sol. A vegetação absorve a radiação, aquecendo as montanhas, o que derrete a neve e as geleiras. Isto cria um efeito cíclico.

Este aquecimento também derrete o permafrost, o solo permanentemente congelado. O permafrost é o cimento das montanhas. Quando descongela, tudo se desmorona, criando deslizamentos de terra, o que estamos vendo cada vez mais acontecer.

Outra ameaça é a secagem da água. No verão, a neve (e as geleiras) derretem em parte e alimentam as torrentes e as barragens hidrelétricas. São também torres naturais de água potável para pessoas e gado, mesmo em baixas altitudes. Neste sentido, nosso estudo sobre o declínio da neve dos Alpes é bastante preocupante.

RFI: Esta mudança é reversível?

AG: Sim, pelo menos do ponto de vista da vegetação. Se conseguirmos estabilizar o aquecimento, a vegetação deverá reagir rapidamente em conformidade. Essa certeza é mais questionável para neve e geleiras, mas isso está fora do meu campo de especialização, e prefiro deixar isso para meus colegas criólogos.

