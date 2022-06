Boris Johnson ganha voto de confiança para se manter no cargo, mas crise está longe do fim

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, venceu mais uma batalha para manter-se no cargo. Por 208 votos a seu favor e 148 contra, conseguiu garantir pelo menos mais um ano de sobrevivência política. A liderança do premiê foi questionada pelos integrantes do seu partido conservador, que, embora tenham obtido número suficiente de assinaturas para convocar o chamado “voto de desconfiança” no final da tarde de segunda-feira, não conseguiram derrubá-lo.

Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres

A vitória, no entanto, não significa que tenha saído fortalecido de mais uma crise, talvez a mais séria desde que assumiu o comando da legenda. Muito pelo contrário. Johnson segue sob forte pressão. Isso porque nada menos do que 41% da sua bancada querem a sua cabeça. Entre eles, parlamentares com cargo no executivo.

No sistema britânico, a cúpula de todos ministérios é formada por parlamentares da base governista. O que se diz nos bastidores da política em Londres é que "Johnson venceu o voto, mas perdeu o partido”.

Em um regime parlamentarista isso é grave. Se o resultado permite que o premiê respire aliviado pelos próximos 12 meses — o prazo regimental para que um novo voto de desconfiança seja apresentado contra ele — não significa que ele esteja completamente a salvo. As regras podem ser alteradas pelos conservadores, se julgarem que a situação se tornou insustentável.

A antecessora de Johnson, a ex-primeira-ministra Theresa May também ganhou o voto de confiança a que foi submetida em entre seus pares em dezembro de 2018, por margem até mais folgada do que Johnson nesta segunda-feira. No entanto, seis meses depois, diante da inviabilidade política, se viu obrigada a renunciar.

Crise do "partygate"

Mais cedo, membros da equipe de Johnson avaliavam que, apesar dos riscos, era melhor que o voto acontecesse de uma vez para que o partido pudesse virar a página. Mas não é assim que especialistas vêem a situação. As denúncias do chamado “partygate”, como ficou conhecido o escândalo das festinhas clandestinas das quais participaram integrantes do governo e o próprio premiê continuam a pleno vapor.

Crises nunca chegaram a intimidar o camaleônico primeiro-ministro, que tem histórico de sobrevivência. Analistas políticos e parlamentares de dentro e fora de seu partido costumam dizer que Johnson é um "premiê teflon”.

Mas essa não é a explicação para a sua sobrevida no cargo. O Partido Conservador ainda não conseguiu produzir um nome que seja capaz de fazer frente ao de Johnson. Ou pelo menos ninguém com o mesmo carisma. Entre os supostos postulantes à liderança da sigla estão Jeremy Hunt, ex-ministro das Relações Exteriores e da Saúde, os atuais ministros das Relações Exteriores, Liz Truss, e da Defesa, Ben Wallace, e fala-se ainda no ministro das Finanças, Rishi Sunak.

Nem mesmo a oposição foi capaz de criar uma oponente à altura do premiê. Para a professora de história política da Universidade de Westminster, Pippa Catterall, os britânicos não têm confiança na classe política e o atual primeiro-ministro seria mais um personagem, porém já conhecido de todos.

Pressão constante

A pressão sobre os conservadores é enorme. Até porque eles sabem que 59% da população é favorável à renúncia de Johnson. Sabem também que a situação econômica no Reino Unido tende a piorar. O país enfrenta a maior inflação dos últimos 40 anos. Fala-se em crescimento do desemprego e retração da economia no ano que vem. Tudo isso está sendo posto na balança pelo eleitor

A disparada do custo de vida assusta os cidadãos, que deixaram claro nas eleições regionais de maio sua insatisfação. O partido de Johnson sofreu derrotas importantes. Entre elas a perda de três redutos emblemáticos da legenda bem na capital. E tudo isso aumenta o temor da legenda de enfrentar uma eleição geral, Em princípio, o pleito está marcado para maio de 2024.

Até bem pouco tempo atrás, os conservadores consideravam o premiê um puxador de votos. Com slogans simples e diretos, conseguiu sobreviver ao Brexit — que derrubou seus três antecessores —, venceu as eleições gerais de 2019, superou escândalos políticos e enfrentou a pandemia do coronavírus. O que se diz agora é Johnson se tornou um peso para a legenda.

