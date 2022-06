Lufthansa eliminará 900 vôos em verão complicado na Europa devido à falta de pessoal

A gigante aérea alemã Lufthansa anunciou nesta quinta-feira (9) que cortaria cerca de 900 vôos em julho em meio a uma escassez de mão-de-obra na indústria aérea europeia. Recebendo um aumento exponencial nas reservas de voos com o fim da maioria das restrições anti-Covid-19 na Europa, a Lufthansa admitiu em uma declaração que era incapaz de lidar com tal demanda.

"A infra-estrutura ainda não se recuperou completamente da crise mais grave da aviação causada pela pandemia de coronavírus", afirmou a Lufthansa.

Diante de "gargalos e falta de pessoal" de que "todo o setor aéreo está sofrendo, particularmente na Europa", o grupo decidiu cancelar 900 vôos alemães e europeus programados para as sextas-feiras e fins de semana de e para os hubs de Frankfurt e Munique em julho.

Isto corresponde a 5% dos assentos normalmente abertos para reserva nos fins de semana. Sua subsidiária de baixo custo, a Eurowings, também informou na mesma declaração que teria que cancelar "centenas de vôos" em julho, em pleno verão europeu.

A Lufthansa não é o primeiro grupo europeu a desistir de vôos por falta de funcionários. Em maio, a companhia aérea holandesa KLM cancelou dezenas de vôos. Também a companhia aérea de baixo custo EasyJet decidiu retirar seis assentos de seus voos de aparelhos A319 no Reino Unido para enfrentar o problema de falta de pessoal, que recentemente levou ao cancelamento de centenas de seus voos. A nova estratégia foi anunciada pela empresa no dia 9 de maio como uma forma de limitar necessidades de mão-de-obra.

"O desafio imediato é administrar o aumento repentino do tráfego, uma vez que a pandemia teve o efeito de reduzir enormemente os recursos de aeroportos e de assistência em terra", reconheceu Olivier Jankovec, diretor geral da ACI Europa, a principal associação de aeroportos europeus, no início de maio.

Há falta de pessoal nos aeroportos e no controle de tráfego aéreo, assim como nas companhias aéreas. Mas o setor está lutando para contratar funcionários, pois o mercado de trabalho está "muito tensionado em toda a Europa", de acordo Jankovec.

Em dois anos de crise sanitária e cortes, a Lufthansa sofreu enormes perdas e cortou mais de 30 mil empregos. As pessoas que já tiverem reservado vôos serão informadas dos cancelamentos e suas reservas serão alteradas, anunciou a companhia aérea.

Para evitar o congestionamento do aeroporto, a Lufthansa aconselhou aos passageiros que chegassem mais cedo, fizessem check-in online e mantivessem o mínimo de bagagem de mão . Em maio, a Lufthansa havia se congratulado com o aumento contínuo das reservas e havia antecipado um "verão recorde" do ponto de vista turístico.

Impulsionada por uma "estabilização da situação sanitária", a filial suíça também reembolsou antecipadamente um empréstimo garantido por Berna como parte do resgate do grupo, que esteve à beira da falência devido à pandemia de Covid-19.

(Com informações da AFP)

