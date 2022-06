Conflito entre Ucrânia e Rússia chega ao 4° mês; Kiev aguarda sinal verde para candidatura à União Europeia

Enquanto a Ucrânia aguarda ansiosamente uma resposta positiva dos 27 membros da União Europeia (UE), reunidos na quinta-feira (23) e sexta-feira (24) em Bruxelas, para que validem o status de país candidato à adesão ao bloco, o conflito com a Rússia entra em seu quarto mês, sem sinais de que possa terminar em breve.

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, anunciou nesta quinta-feira (23) a chegada na Ucrânia dos sistemas de lançamento de mísseis de alta precisão Himars dos EUA, reforçando assim o arsenal militar de seu exército para enfrentar a invasão russa.

Os Estados Unidos anunciaram no início de junho que entregariam à Ucrânia esse sistema, que tem alcance de 80 quilômetros. O Himars não é de longo alcance, mas tem a vantagem de ser muito preciso, superior ao arsenal russo.

“O exército ucraniano está reforçando a defesa na região de Lugansk, que é a área mais crítica no momento”, informa Cléa Broadhurst, enviada especial da RFI para a Ucrânia. “A entrega de armas pesadas vindas dos aliados de Kiev, começando pelos Estados Unidos, tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio em um conflito que se prolonga. Os militares no Donbass são unânimes e repetem que precisam ainda de mais armas”, acrescenta a jornalista.

A repórter da RFI passou a última semana na região do Donbass, no leste do país, onde se concentram os combates mais intensos. Ela relata:

“Conseguimos chegar em alguns vilarejos próximos às frentes de combate, onde as populações tentam sobreviver. Há também outras cidades que são uma espécie de ‘front recuado’, encarregadas da ajuda humanitária. Outra coisa marcante são as filas nos postos de gasolina, mas à medida que nos aproximamos destas frentes, é notável a falta de água, eletricidade e gás. Centenas de pessoas deixam suas casas todos os dias. Muitos acabam voltando, por falta de meios para prosseguir viagem”.

De volta a Kiev, longe das frentes de combate, a correspondente relata que a capital volta pouco a pouco ao normal, com retirada de barricadas, por exemplo. Mas os sinais do conflito continuam presentes, como o alarme contra bombas, que é acionado pelo menos uma vez por dia, por precaução.

Os painéis de publicidade e as fachadas de lojas exibem slogans como “Courage made in Ukraine” (Coragem feita na Ucrânia), conta a jornalista. “Os cafés e restaurantes reabriram, mas os esforços de guerra são presentes. Em Irpin, cidade símbolo da resistência ucraniana, no subúrbio de Kiev, 60% da população já voltaram às suas casas. O importante agora é apoiar o exército no leste do pais e colaborar com a reconstrução do pais”, acrescenta.

Alertas menosprezados

Desde o final do ano passado os Estados Unidos vinham alertando sobre uma invasão iminente da Ucrânia pela Rússia, a partir de informações do serviço secreto americano, que observava intensa mobilização do exército russo. O próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, refutou as ameaças, temendo instalação do pânico, que poderia afetar a economia e desestabilizar a política. Em pronunciamento pela TV no dia 24 de janeiro, ele acalmou a população: “Está tudo sob controle, não há motivos para preocupação”.

Um mês depois, no dia 24 de fevereiro, Vladimir Putin ordenou o início de uma “operação militar especial” na Ucrânia, ex-república soviética, independente desde 1991. O mundo todo, atônito, viu o início de um conflito que não parece ter fim.

A guerra levou ao isolamento geopolítico, diplomático e econômico da Rússia, considerada por grande parte da comunidade internacional como agressora. O contato com Moscou não está completamente interrompido, mas muitos países adotaram uma série de sanções contra o país liderado por Vladimir Putin.

Cada lado tem sua versão em uma história complexa com ramificações muito diversas. Putin diz que pretende “desnazificar” a Ucrânia, tendo como pano de fundo o temor de uma possível ligação da Ucrânia à OTAN. Do lado ucraniano, a autoridade de Moscou é rejeitada e a Rússia é acusada de querer conquistar territórios reivindicados, como aconteceu com a anexação da Crimeia em 2014.

Consequências globais

Congelamento de ativos financeiros, rejeição do rublo, retirada de empresas estrangeiras do território russo, exclusão de equipes esportivas e esportistas de grandes competições, fechamento de espaço aéreo, proibição de importações e exportações, proibição de meios de comunicação considerados como órgãos oficiais do Kremlin. Por sua vez, a Rússia também tenta amordaçar a oposição, proibindo inclusive o site da RFI em russo. Mas esse conteúdo está disponível pelo Telegram, via VPN.

A crise energética foi uma consequência direta do conflito, com a interrupção do fornecimento de gás da Rússia, maior produtora mundial, levando à alta global dos preços dos combustíveis, desestabilizando bolsas e alimentando a inflação global.

A crise alimentar vai provocar "milhões de mortes" ao expor a população mais vulnerável a doenças infecciosas, o que pode resultar em uma catástrofe sanitária, alerta Peter Sands, diretor executivo do Fundo Global de Combate à Aids, tuberculose e malária.

O bloqueio naval dos portos no Mar Negro interrompeu os envios de produtos da Ucrânia, o quarto maior exportador mundial de trigo e milho, o que provocou o medo de escassez e fome nos países pobres.

A falta de alimentos significa que muitas pessoas morrerão de fome. As populações mais carentes também vão sofrer com os efeitos debilitantes da desnutrição, declarou Sands à AFP.

Custos humanos

Antes de 24 de fevereiro, a Ucrânia tinha 37 milhões de habitantes nos territórios controlados por Kiev - ou seja, excluindo a Crimeia. Desde então, mais de 43% dos ucranianos tiveram de fugir diante de guerra: segundo as Nações Unidas, mais de 7 milhões deles estão deslocados dentro do país e outros 7,7 milhões fugiram para o exterior, metade dos quais passaram pela Polônia.

Não há números concretos sobre as vítimas do conflito, mas o balanço certamente é pesado. Do lado militar, fontes de segurança ocidentais falam de 15.000 a 20.000 soldados russos mortos desde o início do conflito. As forças ucranianas estão perdendo cerca de cem soldados todos os dias, de acordo com Kiev. Não há estatísticas independentes disponíveis.

A imprensa não é poupada: oito jornalistas morreram até agora cobrindo a guerra, incluindo o francês Frédéric Leclerc-Imhoff, do canal de televisão BFMTV, morto por estilhaços disparados pelas forças russas em 30 de maio durante uma operação de retirada de civis no Donbass.

Na quarta-feira (22), a ONG Médicos Sem Fronteiras voltou a denunciar o “nível chocante” de sofrimento que a violência da guerra causa aos civis, vítimas de “ataques indiscriminados constantes”. Investigadores ucranianos já documentaram mais de 18.000 "crimes de guerra e assaltos", incluindo assassinatos de civis, estupros e ataques à infraestrutura civil.

O massacre de Boutcha, descoberto no início de abril, chocou particularmente o mundo, devido aos relatos de tortura, execuções sumárias, estupros, além de fotos de corpos atados ou queimados. O prefeito Anatolly Fedoruk declarou em 2 de abril que pelo menos 287 pessoas, “homens e mulheres de todas as idades”, foram enterrados em fossas comuns. Desde então, outras valas com cadáveres foram encontradas.

