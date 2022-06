UE autoriza candidaturas da Ucrânia e da Moldávia para adesão ao bloco europeu

Os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) reconheceram nesta quinta-feira (23) a Ucrânia e a Moldávia como candidatas oficiais à adesão ao bloco europeu, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, referindo-se a um "momento histórico" em meio à ofensiva russa.

A decisão, tomada em uma cúpula de chefes de Estado e de governo da União Europeia (UE) em Bruxelas, marca o início de um longo e complexo processo de adesão.

O dia de hoje "marca um passo crucial em seu caminho para a UE", disse Charles Michel no Twitter, parabenizando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e a presidente moldava, Maïa Sandu, e seus povos. "Temos um futuro juntos", disse ele, tuitando também nos idiomas dos países.

Já a Geórgia, que também aspira aderir à UE, ainda terá que fazer reformas para obter este status. O bloco, no entanto, reconheceu a "perspectiva" de um dia a Geórgia aderir à União. "O futuro da Geórgia está na UE", disse Charles Michel.

Os líderes seguiram o conselho da Comissão na semana passada sobre essas três antigas repúblicas soviéticas. "Este Conselho Europeu é histórico", disse o chanceler alemão Olaf Scholz em sua chegada à cúpula.

Ucrânia, Moldávia e Geórgia solicitaram a adesão logo após o início da guerra de Moscou na Ucrânia, no final de fevereiro.

Solidariedade

A UE nunca foi tão rápida em conceder este status de candidata a um país, uma demonstração adicional de sua solidariedade com Kiev e Chisinau. Entretanto, vários representantes dos Estados-membros advertiram que os ucranianos não deveriam ter "nenhuma ilusão" sobre a adesão ao bloco europeu em breve. Emmanuel Macron disse em maio que a entrada de Kiev na União Europeia levaria "décadas".

A Comissão deverá fazer uma avaliação inicial no final do ano das reformas solicitadas aos dois países, que dizem respeito em particular à luta contra a corrupção e à independência do Judiciário. O próximo passo, a abertura de negociações formais, exigirá novamente uma decisão unânime da União Europeia.

Essas negociações ainda não foram abertas para a Macedônia do Norte e Albânia, que são candidatas desde 2005 e 2014, respectivamente. Os países dos Balcãs Ocidentais expressaram sua frustração nesta quinta-feira sobre o ritmo lento de seu processo de adesão.

(Com informações da AFP)

