Unesco denuncia destruição de mais de 150 espaços e monumentos culturais desde início da guerra na Ucrânia

No total, 152 espaços culturais, entre centros, museus, monumentos e bibliotecas foram destruídos na Ucrânia, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23) pela Unesco.

"Segundo um balanço feito por especialistas, 152 espaços culturais foram destruídos parcial ou completamente devido aos combates, entre eles 70 edifícios religiosos, 30 prédios históricos, 18 centros culturais, 12 museus e 7 bibliotecas", afirma o comunicado da Unesco.

De acordo com o balanço, três principais regiões ucranianas concentram os prejuízos: Donetsk (45 locais ou monumentos atingidos), Kharkiv (40) e Kiev (26). "Esses ataques repetidos aos espaços culturais precisam parar", afirmou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. "o patrimônio cultural, sob todas as formas, não deveria em nenhum caso ser alvo", reiterou.

Destruições "dramáticas"

Em abril, o diretor do centro do patrimônio mundial da Unesco, Lazare Eloundou Assomo, já havia feito um primeiro balanço do prejuízo da invasão russa ao setor, ressaltando a destruição "de monumentos históricos, alguns datando do século 12 e 13". Também foram atingidos "igrejas, catedrais, com objetos litúrgicos únicos, teatros, como o de Mariupol, bibliotecas e outros prédios de arquivos, monumentos construídos em homenagem à glória da Ucrânia", afirmou, sinalizando essas destruições como "dramáticas".

Ucrânia e Rússia são signatárias da Convenção de Haia de 1954 que determina a proteção do patrimônio cultural em caso de conflito armado. Até o momento, os sete locais ucranianos classificados como patrimônio mundial da Unesco não foram prejudicados nos ataques. "Todo ataque é considerado como uma violação do direito internacional e seus autores podem ser penalizados", ressalta a agência da ONU dedicada à educação, ciência e cultura.

Fundo de ajuda

Com uma guerra prevista para durar meses, a Unesco lançou um fundo de apoio ao setor cultural da Ucrânia e convocou os estados-membros a contribuir. O objetivo é reunir dinheiro suficiente para a reconstrução de alguns locais destruídos. No entanto, com o avanço das tropas russas na região do Donbass, no leste da Ucrânia, nenhuma operação de reconstrução poderá ser iniciada por enquanto.

(Com informações da AFP)

