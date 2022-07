Crise no transporte aéreo europeu deve resultar em caos nos aeroportos durante férias de verão

Um passageiro espera para embarcar no Terminal 2 do Aeroporto de Paris Charles de Gaulle. © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Texto por: RFI 2 min

Os jornais franceses desta sexta-feira (1°) destacam a greve nos aeroportos de Paris e a crise no transporte aéreo europeu. O setor tem dificuldades para se reorganizar, após ter sido um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19, o que deve resultar em caos nos aeroportos durante as férias de verão no hemisfério norte, que começam neste fim de semana.