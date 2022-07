Rússia diz ter controle total de Lysychansk e intensifica bombardeios no leste ucraniano

Prédios residenciais demolidos pela guerra em Lysychansk, em foto do governo regional de Lugansk. (03/06/2022) AP

Texto por: RFI 3 min

A Rússia reivindicou neste domingo (3) o controle de toda a região de Lugansk, no leste da Ucrânia, após a conquista da cidade estratégica de Lysychansk, após violentos combates. Moscou intensificou os bombardeios à vizinha Sloviansk, no que parece ser a próxima meta do presidente Vladimir Putin.