Três novas renúncias no Reino Unido agravam crise do governo de Boris Johnson

Boris Johnson enfrenta uma nova crise política após reconhecer que sabia das acusações de assédio contra Chris Pincher quando nomeou o deputado como vice-líder da bancada conservadora no Parlamento. REUTERS - JONATHAN ERNST

Texto por: RFI 2 min

Após a renúncia dos ministros da Saúde e das Finanças, dois outros ministros do Reino Unido e um alto funcionário anunciaram nesta quarta-feira (6) que estão abandonando o governo de Boris Johnson. As novas saídas elevam a treze o número de renúncias desde ontem, os políticos conservadores afirmam terem perdido a confiança no primeiro-ministro.